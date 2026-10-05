Від доріг до гоночного треку: новий італійський 500-сильний спорткар отримав одразу три версії

Італійська Angelelli Automobili представила спортивний автомобіль Tipo 829, над яким працювали сім років. Модель розробили у трьох варіантах — Terra, Strada та Pista, кожен із власним характером.

Про це пише видання Motor1.

Назва Tipo 829 походить від внутрішнього коду проєкту ралійного автомобіля Lancia Stratos HF 1970-х років. Усі три версії побудовані на спільній технічній основі, але призначені для різних умов експлуатації.

Angelelli Automobili Strada 829

Першою до проєкту, доступного для замовлення, стала версія Terra. Вона орієнтована на ралійні спецділянки та гірські підйоми, а її концепція передбачає ефективну роботу на різних типах покриття.

Angelelli Automobili Terra 829

Strada стала дорожньою версією Tipo 829. За словами творця проєкту Давіде Анджелеллі, вона найближча до традиційної концепції італійського GT та розрахована на швидкі поїздки, далекі подорожі й активне водіння асфальтовими дорогами.

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Angelelli Automobili Tipo 829

Pista, своєю чергою, створюється з акцентом на час проходження кола. Для неї передбачені інші цільові показники потужності, а також окремі налаштування педалі акселератора та кермового управління.

Angelelli Automobili Pista 829

Поки що Angelelli Automobili не розкрила остаточні показники потужності Pista, її масу та аеродинамічні характеристики.

Angelelli Automobili Terra 829

Усі версії використовують шестициліндровий 3,4-літровий двигун потужністю близько 500 к. с. Виробництво Tipo 829 Terra буде обмеженим, а автомобіль можна буде значною мірою персоналізувати.

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