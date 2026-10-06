Kia готовит новый Sportage: кроссовер получил радикальный дизайн (фото)

В Европе заметили закамуфлированный прототип нового Kia Sportage, который, вероятно, станет моделью 2028 года. Кроссовер получит обновленный дизайн, новую мультимедийную систему Pleos и турбодвигатель.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Нынешнее поколение Sportage дебютировало в 2021 году, а в США автомобиль появился как модель 2023 года. В 2026 году кроссовер уже пережил обновление, поэтому появление прототипа следующего поколения свидетельствует о сокращении жизненного цикла модели.

Sportage остается одним из самых популярных автомобилей Kia в США. За первые девять месяцев 2026 года там было продано более 145 тысяч таких кроссоверов — больше, чем моделей K4 и Telluride.

Kia Sportage

Прототип полностью скрыт под камуфляжем, однако его переднюю часть уже можно рассмотреть. Новый Sportage получит более широкую и прямоугольную решетку радиатора, а фары будут состоять из нескольких элементов. Основные световые блоки будут расположены ниже, а тонкие светодиодные дневные ходовые огни будут проходить вдоль краев решетки и капота.

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Как и новый Hyundai Tucson, кроссовер будет иметь капот типа "clamshell" с выразительными краями. Профиль автомобиля, судя по прототипу, станет более стремительным. Также ожидаются характерные линии на боковых частях кузова и более массивные колесные арки. Задняя часть пока полностью скрыта камуфляжем.

Kia Sportage

Прототип сфотографировали в Европе, поэтому он, вероятно, представляет собой короткобазную версию Sportage. Для американского рынка Kia, как и раньше, должна предложить длиннобазную версию. Они могут отличаться оформлением задней стойки кузова, но в целом конструкция будет схожей.

В салоне новый Sportage станет одной из первых моделей Kia, оснащенных мультимедийной системой Pleos. Она поддерживает расширенные функции помощи водителю, установку пользовательских приложений и более масштабные обновления программного обеспечения через Интернет.

Kia Sportage

Ожидается также обновление силовых установок. Базовый атмосферный четырехцилиндровый двигатель может быть заменен на 1,6-литровый турбомотор с несколько большей мощностью. Также должна быть доступна его гибридная версия. В Hyundai Tucson аналогичная силовая установка обеспечивает расход до 42 миль на галлон, или около 5,6 л/100 км.

Не исключено, что Kia также выпустит версию Sportage с системой увеличения запаса хода вместо классического подключаемого гибрида. Кроме того, для нового поколения может быть предложена более внедорожная модификация, подобная X-Pro.

Ожидается, что новый Kia Sportage будет представлен на мировом рынке весной 2027 года, а продажи в США могут начаться до конца того же года в качестве модели 2028 года.

Напомним, что Aston Martin представила новый DBX GT, для которого было разработано особое оформление салона.

Ранее появилась информация и о Mitsubishi Outlander нового поколения. Кроссовер получит более смелый внешний вид и значительно модернизированную гибридную силовую установку, что должно укрепить его позиции среди конкурентов.