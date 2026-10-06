Kia готує новий Sportage: кросовер отримав радикальний дизайн (фото)

У Європі помітили замаскований прототип нового Kia Sportage, який, ймовірно, стане моделлю 2028 року. Кросовер отримає змінений дизайн, нову мультимедійну систему Pleos і турбодвигун.

Про це пише видання Jalopnik.

Нинішнє покоління Sportage дебютувало у 2021 році, а в США автомобіль з'явився як модель 2023 року. У 2026-му кросовер уже пережив оновлення, тому поява прототипу наступної генерації свідчить про скорочення життєвого циклу моделі.

Sportage залишається одним із найпопулярніших автомобілів Kia у США. За перші дев'ять місяців 2026 року там продали понад 145 тисяч таких кросоверів — більше, ніж моделей K4 і Telluride.

Kia Sportage

Прототип повністю вкритий камуфляжем, однак його передню частину вже можна розглянути. Новий Sportage отримає ширшу та більш прямокутну решітку радіатора, а фари складатимуться з кількох елементів. Основні світлові блоки розташують нижче, тоді як тонкі світлодіодні денні ходові вогні підніматимуться вздовж країв решітки та капота.

Видео дня

Як і новий Hyundai Tucson, кросовер матиме капот типу clamshell із виразними краями. Профіль автомобіля, судячи з прототипу, стане більш стрімким. Також очікуються характерні лінії на боковинах і масивніші колісні арки. Задню частину поки повністю приховує камуфляж.

Kia Sportage

Прототип сфотографували в Європі, тому він, імовірно, представляє короткобазну версію Sportage. Для американського ринку Kia, як і раніше, має запропонувати довгобазний варіант. Вони можуть відрізнятися оформленням задньої стійки кузова, але загалом конструкція буде схожою.

У салоні новий Sportage має одним із перших серед моделей Kia отримати мультимедійну систему Pleos. Вона підтримує розширені функції допомоги водієві, встановлення користувацьких застосунків і масштабніші оновлення програмного забезпечення через інтернет.

Kia Sportage

Очікується і зміна силових установок. Базовий атмосферний чотирициліндровий двигун можуть замінити на 1,6-літровий турбомотор із дещо більшою потужністю. Також має бути доступна його гібридна версія. У Hyundai Tucson аналогічна силова установка забезпечує витрату до 42 миль на галон, або близько 5,6 л/100 км.

Не виключено, що Kia також створить версію Sportage із системою збільшення запасу ходу замість класичного plug-in гібрида. Крім того, для нової генерації можуть запропонувати більш позашляхову модифікацію на кшталт X-Pro.

Очікується, що новий Kia Sportage глобально представлять навесні 2027 року, а продажі у США можуть розпочатися до кінця того ж року як модель 2028 року.

Нагадаємо, Aston Martin представила новий DBX GT, для якого підготували особливе оформлення інтер’єру.

Раніше з’явилася інформація і про Mitsubishi Outlander нового покоління. Кросовер отримає більш сміливу зовнішність і значно модернізовану гібридну силову установку, що має посилити його позиції серед конкурентів.