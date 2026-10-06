Honda устроила новому SUV экстремальный экзамен: Passport испытают в ралли на 2400 км без GPS

Honda отправила новый Passport TrailSport на Rebelle Rally 2026 — гонку протяженностью 2400 километров без GPS и телефонов. Внедорожник будет преодолевать маршрут, ориентируясь исключительно по бумажным картам и компасу.

Об этом пишет издание Autoblog.

Honda решила проверить возможности нового Passport TrailSport в условиях одного из самых сложных внедорожных испытаний в США. Автомобиль примет участие в Rebelle Rally, где командам предстоит преодолеть около 2400 км за восемь дней.

Особенность ралли заключается в том, что участникам запрещено использовать GPS и телефоны для навигации. Маршрут проходит через три штата, а старт происходит на автодроме Las Vegas Motor Speedway. Финиш запланирован возле Imperial Sand Dunes в Калифорнии. Участники ориентируются по бумажным картам, компасу и дорожным описаниям маршрута.

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Honda Passport TrailSport Фото: Honda

Для нового Passport это станет серьёзным испытанием. В версии TrailSport дорожный просвет увеличили на 1,38 дюйма, то есть примерно на 3,5 см. Кроме того, около 70 % основных компонентов подвески автомобиля являются новыми. Также улучшили углы въезда, съезда и рампы, что должно помочь машине преодолевать сложные участки бездорожья.

Honda выставит автомобиль в категории X-Cross для полноприводных моделей. Passport будет участвовать в классе серийных автомобилей без дополнительных модификаций. За рулем будут две инженеры из Огайо — Эбби Коннолли и Эми Гейн, для которых это первое участие в Rebelle Rally.

Honda Passport TrailSport Фото: Honda

В целом автомобили делятся на две основные категории. В классе 4×4 соревнуются, в частности, Jeep Gladiator, Ford Ranger Raptor и Ineos Grenadier. X-Cross предназначен для полноприводных моделей.

Для Honda это уже восьмое участие в женском Rebelle Rally. В прошлом году победу в категории X-Cross одержал Subaru Forester Hybrid Touring 2025 года выпуска. Honda Passport 2026 года выпуска занял шестое место, а Honda Ridgeline завершил соревнования седьмым.

Результаты этого года должны показать, насколько модернизация Passport TrailSport повысила его внедорожные возможности. Honda также сможет использовать результаты испытаний для дальнейшего совершенствования модели.

Ранее стало известно, что Honda намерена увеличить габариты своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, Honda работает над новым поколением гибридных моделей.