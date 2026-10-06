Honda влаштувала новому SUV екстремальний іспит: Passport випробують у ралі на 2400 км без GPS

Honda відправила новий Passport TrailSport на 2026 Rebelle Rally — 2400-кілометрові перегони без GPS і телефонів. Позашляховик долатиме маршрут, орієнтуючись лише за паперовими картами та компасом.

Про це пише видання Autoblog.

Honda вирішила перевірити можливості нового Passport TrailSport в умовах одного з найскладніших позашляхових випробувань у США. Автомобіль візьме участь у Rebelle Rally, де командам доведеться подолати близько 2400 км за вісім днів.

Особливість ралі полягає в тому, що учасникам заборонено користуватися GPS та телефонами для навігації. Маршрут проходить через три штати, а старт відбувається на автодромі Las Vegas Motor Speedway. Фініш запланований біля Imperial Sand Dunes у Каліфорнії. Учасники орієнтуються за паперовими картами, компасом і дорожніми описами маршруту.

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Honda Passport TrailSport Фото: Honda

Для нового Passport це буде серйозним випробуванням. У версії TrailSport дорожній просвіт збільшили на 1,38 дюйма, тобто приблизно на 3,5 см. Крім того, близько 70% основних компонентів підвіски автомобіля є новими. Також покращили кути в'їзду, з'їзду та рампи, що має допомогти машині долати складні ділянки бездоріжжя.

Honda виставить автомобіль у категорії X-Cross для повнопривідних моделей. Passport братиме участь у класі серійних машин без додаткових модифікацій. За кермом будуть дві інженерки з Огайо Еббі Конноллі та Емі Гайн, для яких це перша участь у Rebelle Rally.

Honda Passport TrailSport Фото: Honda

Загалом автомобілі розподіляють між двома основними категоріями. У класі 4×4 змагаються, зокрема, Jeep Gladiator, Ford Ranger Raptor та Ineos Grenadier. X-Cross призначений для повнопривідних моделей.

Для Honda це вже восьма участь у жіночому Rebelle Rally. Торік перемогу в категорії X-Cross здобув Subaru Forester Hybrid Touring 2025 року. Honda Passport 2026 року посів шосте місце, а Honda Ridgeline завершив змагання сьомим.

Цьогорічний результат має показати, наскільки модернізація Passport TrailSport підвищила його можливості на бездоріжжі. Honda також зможе використати результати випробування для подальшого вдосконалення моделі.

Раніше стало відомо, що Honda має намір збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Крім того, Honda працює над новим поколінням гібридних моделей.