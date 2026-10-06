Необычная функция Mazda CX-6e: электрокроссовер может ругаться через внешний динамик

Электрокроссовер Mazda CX-6e оснащён внешним динамиком для предупреждения пешеходов и велосипедистов, но с его помощью водитель также может воспроизводить собственный текст или голосовое сообщение, в том числе нецензурное.

Об этом сообщает издание Motor1.

Mazda CX-6e оснащена системой External Announcement, которую компания представила вместе с электрическим кроссовером в январе 2026 года. Её основное назначение — повысить безопасность, поскольку электромобили работают значительно тише, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Система использует динамик, установленный в передней части автомобиля. Водитель может активировать готовые голосовые предупреждения, которые оповещают пешеходов или велосипедистов о приближении автомобиля.

Mazda CX-6e Фото: Mazda

Впрочем, функциональность External Announcement не ограничивается стандартными сообщениями. На 26,45-дюймовом сенсорном экране Mazda CX-6e можно ввести собственную фразу и сохранить её для быстрого воспроизведения. Кроме того, через внешний динамик можно передавать голос водителя в режиме реального времени.

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В ходе тестирования автомобиля в Австралии журналисты выяснили, что система практически не ограничивает содержание таких сообщений. Она может воспроизводить введенный текст даже с нецензурной лексикой. Аналогичных ограничений, по словам тестировщиков, нет и для живых голосовых сообщений.

Это отличает систему Mazda от звуковых предупреждений, которые используются во многих гибридных и электромобилях. Такие системы созданы в первую очередь для обеспечения безопасности и, как правило, воспроизводят фиксированный звук, установленный соответствующими требованиями.

Mazda CX-6e Фото: Mazda

Mazda CX-6e производят в Китае. По состоянию на октябрь 2026 года этот электрический SUV продаётся, в частности, в Европе и Австралии, но на американском рынке его нет.

Отсутствие фильтра для нецензурных сообщений может создавать и юридические риски. В отдельных австралийских штатах, в частности в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе, правила дорожного движения ограничивают использование автомобильных сигналов и других предупредительных устройств. За оскорбительную лексику в общественных местах также могут предусмотрены штрафы.

В Западной Австралии соответствующее законодательство предусматривает наказание за ненадлежащее или оскорбительное использование внешнего громкоговорителя автомобиля. Максимальный штраф в таких случаях может достигать 6000 австралийских долларов.

Mazda публично не сообщала об отдельной проблеме, связанной с использованием нецензурной лексики в External Announcement, и не заявляла о подготовке программного обновления, которое бы фильтровало такие сообщения. В материалах об электромобиле Mazda CX-6e компания описывает внешний динамик прежде всего как элемент безопасности и взаимодействия автомобиля с окружающей средой.

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