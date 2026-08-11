Mazda подтвердила выход новой модели CX-3 в 2027 году (фото)

Японская автомобильная компания Mazda подтвердила выпуск нового CX-3 в 2027 году. Эта модель сходила с конвеера с 2014 года практически без изменений и была снята с производства в начале 2026-го.

Если до недавнего времени будущее этого авто выглядело неопределенным, то теперь в Mazda заверили, что работают над новым поколением популярной версии, пишет Carscoops.

Согласно финансовому отчету компании за первое полугоде 2026-го, модель сохранит обозначение CX-3.

Однако обозреватели обратили внимание на тот момент, что Mazda пропустила настоящий тизер, поскольку темный силуэт рядом с надписью "CX-3 следующего поколения" на самом деле является CX-5 предыдущего поколения (серия KF).

Тем не менее, о том, каким будет обновленный CX-3, можно судить по официальным эскизам, показанным на мероприятии в Таиланде в прошлом году.

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Новая разработка Mazda была показана еще в прошлом году на эскизах Фото: carscoops.com

Это спортивный компактный внедорожник, с передней частью, перекликающейся с новым CX-5, и задней частью, сочетающей купеобразную линию крыши с задними фарами, близкими к тем, что были на концепте Vision X-Compact, выставочном автомобиле, который, как ожидается, станет следующим Mazda2.

Новый CX-3 будет построен на собственной платформе Mazda без привлечения сторонних партнеров. Вероятнее всего, его укомплектуют бензиновыми, мягкими гибридными и полногибридными силовыми установками, что может позволить автопроизводителю сохранить шестиступенчатую механическую коробку передач для негибридных вариантов.

Mazda подтвердила, что производство нового Mazda CX-3 будет осуществляться на заводе AutoAlliance Thailand (AAT). Оттуда собранные в Таиланде автомобили будут экспортироваться в Японию, другие рынки стран АСЕАН и другие регионы мира, начиная с 2027 года.

Тем временем Mazda разрабатывает преемника модели CX-3. Недорогой компактный кроссовер станет более современным и получит экономичные двигатели.

Напомним, прославленная 630-сильная Mazda за $1,7 миллиона стала жертвой пожара.

Также мы писали, что команда Mazda посвятила песню новому CX-5.