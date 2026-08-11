Mazda підтвердила вихід нової моделі CX-3 у 2027 році (фото)

Японська автомобільна компанія Mazda підтвердила випуск нового CX-3 у 2027 році. Ця модель випускалася з 2014 року практично без змін і була знята з виробництва на початку 2026 року.

Якщо донедавна майбутнє цього автомобіля здавалося невизначеним, то тепер у Mazda запевнили, що працюють над новим поколінням популярної версії, пише Carscoops.

Згідно з фінансовим звітом компанії за перше півріччя 2026 року, модель збереже позначення CX-3.

Однак оглядачі звернули увагу на те, що Mazda пропустила справжній тизер, оскільки темний силует поруч із написом "CX-3 наступного покоління" насправді є CX-5 попереднього покоління (серія KF).

Проте про те, яким буде оновлений CX-3, можна судити з офіційних ескізів, представлених на заході в Таїланді минулого року.

Нову розробку Mazda було представлено ще минулого року у вигляді ескізів Фото: carscoops.com

Це спортивний компактний позашляховик із передньою частиною, що нагадує новий CX-5, та задньою частиною, яка поєднує купеподібну лінію даху із задніми фарами, схожими на ті, що були на концепті Vision X-Compact — виставковому автомобілі, що, як очікується, стане наступною Mazda2.

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Новий CX-3 буде побудований на власній платформі Mazda без залучення сторонніх партнерів. Найімовірніше, його укомплектують бензиновими, м'якими гібридними та повногібридними силовими установками, що може дозволити автовиробнику зберегти шестиступінчасту механічну коробку передач для негібридних варіантів.

Mazda підтвердила, що виробництво нової Mazda CX-3 відбуватиметься на заводі AutoAlliance Thailand (AAT). Звідти автомобілі, зібрані в Таїланді, експортуватимуться до Японії, на ринки країн АСЕАН та в інші регіони світу, починаючи з 2027 року.

Тим часом Mazda розробляє наступника моделі CX-3. Недорогий компактний кросовер стане сучаснішим і отримає економічні двигуни.

Нагадаємо, що знаменита Mazda потужністю 630 за $1,7 мільйона стала жертвою пожежі.

Також ми писали, що команда Mazda присвятила пісню новій моделі CX-5.