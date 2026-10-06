Незвична функція Mazda CX-6e: електрокросовер може лаятися через зовнішній динамік

Електрокросовер Mazda CX-6e має зовнішній динамік для попередження пішоходів і велосипедистів, але через нього водій також може транслювати власний текст або голосове повідомлення, зокрема нецензурне.

Про це пише видання Motor1.

Mazda CX-6e оснащений системою External Announcement, яку компанія представила разом із електричним кросовером у січні 2026 року. Її основне призначення — підвищити безпеку, оскільки електромобілі працюють значно тихіше за автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння.

Система використовує динамік, встановлений у передній частині автомобіля. Водій може активувати готові голосові попередження, які повідомляють пішоходів або велосипедистів про наближення машини.

Mazda CX-6e Фото: Mazda

Втім, функціональність External Announcement не обмежується стандартними повідомленнями. На 26,45-дюймовому сенсорному екрані Mazda CX-6e можна ввести власну фразу та зберегти її для швидкого відтворення. Крім того, через зовнішній динамік дозволено передавати голос водія в режимі реального часу.

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Під час тестування автомобіля в Австралії журналісти з'ясували, що система практично не обмежує зміст таких повідомлень. Вона може відтворювати введений текст навіть із нецензурною лексикою. Аналогічних обмежень, за словами тестувальників, немає і для живих голосових повідомлень.

Це відрізняє систему Mazda від звукових попереджень, які використовують багато гібридних та електричних автомобілів. Такі системи створені насамперед для безпеки та зазвичай відтворюють фіксований звук, визначений відповідними вимогами.

Mazda CX-6e Фото: Mazda

Mazda CX-6e виробляють у Китаї. Станом на жовтень 2026 року електричний SUV продається, зокрема, в Європі та Австралії, але на американському ринку його немає.

Відсутність фільтра для нецензурних повідомлень може створювати і юридичні ризики. В окремих австралійських штатах, зокрема Квінсленді та Новому Південному Уельсі, правила дорожнього руху обмежують використання автомобільних сигналів та інших попереджувальних пристроїв. За образливу лексику в громадських місцях також можуть передбачатися штрафи.

У Західній Австралії відповідне законодавство передбачає покарання за неналежне або образливе використання зовнішнього гучномовця автомобіля. Максимальний штраф у таких випадках може сягати 6000 австралійських доларів.

Mazda публічно не повідомляла про окрему проблему з використанням нецензурної лексики через External Announcement і не заявляла про підготовку програмного оновлення, яке б фільтрувало такі повідомлення. У матеріалах про електромобіль Mazda CX-6e компанія описує зовнішній динамік передусім як елемент безпеки та взаємодії автомобіля з оточенням.

Раніше повідомлялося, що у 2027 році дебютує Mazda CX-3 другого покоління.

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