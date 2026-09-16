Запас ходу 600 км і 5,6 с до сотні: Volkswagen випустив електричний хетчбек GTI (фото)

Лінійку Volkswagen ID.3 Neo поповнила топова спортивна версія на 326 сил. У відповідності до традицій марки її вирішили назвали GTI.

Новий Volkswagen ID.3 GTI надійде у продаж на початку 2027 року. Про авто розповіли на сайті німецького автовиробника.

Варто відзначити, що до дорестайлінговий Volkswagen ID.3 мав спортивний варіант GTX. Під час оновлення сімейства його вирішили перейменувати, адже абревіатура GTI більш знайома автомобілістам.

Заряджений хетчбек стартує до сотні за 5,6 с Фото: Volkswagen

Суть моделі від цього не змінилася: електромобіль Volkswagen ID.3 GTI зберіг мотор на 326 к. с. і 545 Н∙м, встановлений на задній вісі. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. В арсеналі авто — допомога при старті Launch control, спеціальний спортивний режим GTI та адаптивні амортизатори DCC.

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Із батареєю ємністю 79 кВт∙год запас ходу становить 600 км. Швидка зарядка (потужністю 183 кВт) на 10-80% займає 29 хвилин.

Зовні та всередині з'явився червоний декор Фото: Volkswagen

Від стандартного Volkswagen ID.3 Neo варіант GTI відрізняється виразнішими бамперами, ширшим переднім повітрозабірником і обвісом. Також додали 20-дюймові диски.

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Зовні та всередині з'явився традиційний червоний декор. У салоні встановили скошене кермо та спортивні сидіння, а в оздобленні використали екошкіру, алькантару та фірмову картату тканину, яка звична для моделей GTI.

Хетчбек отримав спортивні крісла Фото: Volkswagen

Дещо змінили і графіку дисплеїв. Серед опцій є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю та 480-ваттна акустика Harman Kardon.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов доступний електрокросовер Volkswagen за $20 000 із запасом ходу 660 км.

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