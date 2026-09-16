Запас хода 600 км и 5,6 с до сотни: Volkswagen выпустил электрический хэтчбек GTI (фото)

Модельный ряд Volkswagen ID.3 Neo пополнился топовой спортивной версией мощностью 326 сил. В соответствии с традициями марки её решили назвать GTI.

Новый Volkswagen ID.3 GTI поступит в продажу в начале 2027 года. Об автомобиле рассказали на сайте немецкого автопроизводителя.

Стоит отметить, что до рестайлинга у Volkswagen ID.3 была спортивная версия GTX. В ходе обновления модельного ряда её решили переименовать, поскольку аббревиатура GTI более знакома автомобилистам.

Этот мощный хэтчбек разгоняется до сотни за 5,6 с Фото: Volkswagen

Суть модели от этого не изменилась: электромобиль Volkswagen ID.3 GTI сохранил мотор на 326 к.с. и 545 Н∙м, установленный на задней оси. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. В арсенале авто — система помощи при старте Launch control, специальный спортивный режим GTI и адаптивные амортизаторы DCC.

Видео дня

С аккумулятором емкостью 79 кВт∙ч запас хода составляет 600 км. Быстрая зарядка (мощностью 183 кВт) от 10 до 80 % занимает 29 минут.

Снаружи и внутри появились красные декоративные элементы Фото: Volkswagen

От стандартной версии Volkswagen ID.3 Neo вариант GTI отличается более выразительными бамперами, более широким передним воздухозаборником и обвесом. Также были установлены 20-дюймовые диски.

Важно

Миссия — эффективность: Volkswagen представил самый экономичный электромобиль в мире (фото)

Снаружи и внутри появился традиционный красный декор. В салоне установили скошенный руль и спортивные сиденья, а в отделке использовали эко-кожу, алькантару и фирменную клетчатую ткань, привычную для моделей GTI.

Хэтчбек получил спортивные сиденья Фото: Volkswagen

Несколько изменили и графику дисплеев. Среди опций — проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью и 480-ваттная акустика Harman Kardon.

Кстати, недавно на рынок вышел доступный электрокроссовер Volkswagen за $20 000 с запасом хода 660 км.

Также Фокус рассказывал о преемнике Volkswagen ID.4, которого показали до официальной презентации.