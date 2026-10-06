Renault воскресила культовый Espace в неожиданном формате: новинка удивит даже фанатов SUV

Renault готовит к премьере концепт E-Space — электрический минивэн, вдохновленный оригинальным Espace 1984 года. Новинку представят 12 октября на Парижском автосалоне 2026 года.

Об этом сообщает издание Motor1.

Renault намерена переосмыслить формат минивэна, который в свое время помог компании сформировать европейский рынок семейных автомобилей. Концепт E-Space призван вернуться к идее практичного автомобиля с просторным и универсальным салоном, но уже с электрической силовой установкой.

Первый Renault Espace дебютировал в 1984 году. Автомобиль был разработан совместно с Matra, при этом основной упор делался на максимально просторный салон в относительно компактном кузове. Он мог перевозить до семи человек, а задние сиденья можно было снимать и переставлять. Передние кресла даже поворачивались, превращая салон в своеобразный мобильный лаунж.

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Renault Espace I (1984–1990) Фото: Renault

Сначала покупатели отнеслись к необычному минивэну с осторожностью. За первый месяц продаж во Франции Renault реализовала всего девять Espace. Однако впоследствии модель стала популярной, а другие производители начали активно выходить на рынок MPV.

Renault Espace I (1984–1990) Фото: Renault

Теперь Renault стремится придать этой концепции современный облик. E-Space получил короткие свесы кузова, формы, напоминающие первое поколение Espace, и футуристическую переднюю часть. Среди особенностей концепта — большие колеса, подсвечиваемый логотип, камеры вместо традиционных наружных зеркал и необычные дверные ручки, интегрированные в линию остекления.

Длина Renault E-Space Concept составляет 4,7 метра. По габаритам он примерно соответствует нынешнему Espace шестого поколения, но принципиально отличается силовой установкой. Если современный Espace представляет собой SUV с двигателем внутреннего сгорания, то концепт E-Space получит полностью электрический привод.

Renault пока не раскрывает технические характеристики электромобиля. Также неизвестно, станет ли E-Space Concept основой для серийной модели или останется лишь дизайнерским проектом.

Мировая премьера Renault E-Space Concept состоится 12 октября на Парижском автосалоне. Если автомобиль поступит в серийное производство, среди его потенциальных конкурентов может оказаться Volkswagen ID. Buzz.

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