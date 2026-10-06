Renault воскресила культовий Espace у несподіваному форматі: новинка здивує навіть фанатів SUV

Renault готує до прем’єри концепт E-Space — електричний мінівен, натхненний оригінальним Espace 1984 року. Новинку покажуть 12 жовтня на Паризькому автосалоні 2026 року.

Про це пише видання Motor1.

Renault хоче переосмислити формат мінівена, який свого часу допоміг компанії сформувати європейський ринок сімейних автомобілів. Концепт E-Space має повернутися до ідеї практичного автомобіля з великим і гнучким салоном, але вже з електричною силовою установкою.

Оригінальний Renault Espace дебютував у 1984 році. Автомобіль розробили спільно з Matra, зробивши ставку на максимально просторий салон у відносно компактному кузові. Він міг перевозити до семи людей, а задні сидіння можна було знімати та переставляти. Передні крісла навіть поверталися, перетворюючи салон на своєрідний мобільний лаунж.

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Renault Espace I (1984-1990) Фото: Renault

Спочатку покупці поставилися до незвичного мінівена обережно. За перший місяць продажів у Франції Renault реалізувала лише дев’ять Espace. Однак згодом модель стала популярною, а інші виробники почали активно виходити на ринок MPV.

Renault Espace I (1984-1990) Фото: Renault

Тепер Renault прагне повернути цій концепції сучасний вигляд. E-Space отримав короткі звиси кузова, форми, що нагадують перше покоління Espace, та футуристичну передню частину. Серед особливостей концепту — великі колеса, підсвічуваний логотип, камери замість традиційних зовнішніх дзеркал і незвичайні дверні ручки, інтегровані в лінію скління.

Довжина Renault E-Space Concept становить 4,7 метра. За габаритами він приблизно відповідає нинішньому Espace шостого покоління, але принципово відрізняється силовою установкою. Якщо сучасний Espace є SUV із двигуном внутрішнього згоряння, то концепт E-Space отримає повністю електричний привод.

Renault поки не розкриває технічні характеристики електромобіля. Також невідомо, чи стане E-Space Concept основою для серійної моделі, чи залишиться лише дизайнерським проєктом.

Світова прем’єра Renault E-Space Concept відбудеться 12 жовтня на Паризькому автосалоні. Якщо автомобіль отримає серійну версію, серед його потенційних конкурентів може опинитися Volkswagen ID. Buzz.

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