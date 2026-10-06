Больший экран и серьезный прирост мощности: Tesla прокачала Model 3 без повышения цены

Tesla обновила Model 3: седан получит 16-дюймовый центральный дисплей вместо 15,4-дюймового, а версия Performance станет мощнее и будет иметь больший запас хода.

Об этом пишет издание TTAC.

Все новые седаны Tesla Model 3 в скором времени будут оснащены центральным экраном диагональю 16 дюймов. Нынешний дисплей имеет размер 15,4 дюйма. Новый экран также должен иметь более высокую плотность пикселей, более быструю частоту обновления изображения и лучшую реакцию на прикосновения.

Такой же дисплей уже устанавливают в Tesla Model Y. По отзывам владельцев обновленного кроссовера, он обеспечивает более четкое изображение и быстрее реагирует на команды. Ожидается, что эти преимущества будут доступны и в Model 3.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Наибольшие изменения коснулись Tesla Model 3 Performance. Мощность электромобиля выросла с 510 до 528 л.с., а заявленный запас хода — примерно с 497 до 509 км. При этом официальное время разгона от 0 до 97 км/ч осталось на уровне 2,9 секунды.

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Версия Model 3 Premium AWD также стала быстрее. Если раньше Tesla заявляла о разгоне от 0 до 97 км/ч за 4,2 секунды, то теперь этот показатель составляет 3,8 секунды. Заявленный запас хода при этом остался на уровне около 557 км.

Фактический запас хода электромобилей будет зависеть от условий эксплуатации и стиля вождения, поэтому при активной езде он может оказаться ниже показателей производителя.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Часть обновлений Tesla уже ранее подтвердила для китайского рынка. В то же время Model 3 для отдельных стран также может получить функцию V2L, которая позволяет использовать аккумулятор автомобиля для питания внешних устройств. Пока что для западных версий о такой возможности не сообщалось.

Еще одно нововведение — цвет салона Zen Gray, который в некоторых комплектациях может заменить черный или белый. Его доступность также будет зависеть от конкретного рынка.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Цены на Tesla Model 3 не изменились. Базовая заднеприводная версия стоит от $36 990, или примерно 1,61 млн грн. Model 3 Premium стоит от $42 490 (около 1,85 млн грн) без полного привода и от $47 490 (примерно 2,07 млн грн) с полным приводом. Model 3 Performance стоит от $54 990 — около 2,40 млн грн.

К этим суммам добавляется сбор за доставку в размере 1390 долларов, или примерно 61 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в США на аукционе продают необычную Tesla Model X, которая разломилась пополам после ДТП. Новый электрокроссовер стоил $114 990, однако после аварии его выставили на Copart, где за автомобиль сейчас предлагают всего $10 200.

Также сообщалось о ДТП в Киеве, где нетрезвый подросток на Tesla врезался в припаркованные автомобили.