Більший екран і серйозний приріст потужності: Tesla прокачала Model 3 без підвищення ціни

Tesla оновила Model 3: седан отримає 16-дюймовий центральний дисплей замість 15,4-дюймового, а версія Performance стане потужнішою та матиме більший запас ходу.

Про це пише видання TTAC.

Усі нові седани Tesla Model 3 незабаром отримають центральний екран діагоналлю 16 дюймів. Нинішній дисплей має розмір 15,4 дюйма. Новий екран також повинен мати вищу щільність пікселів, швидше оновлення зображення та кращу реакцію на дотики.

Такий самий дисплей уже встановлюють у Tesla Model Y. За відгуками власників оновленого кросовера, він забезпечує чіткіше зображення та швидше реагує на команди. Очікується, що ці переваги будуть доступні й у Model 3.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Найбільше змін отримала Tesla Model 3 Performance. Потужність електромобіля зросла з 510 до 528 к.с., а заявлений запас ходу — приблизно з 497 до 509 км. При цьому офіційний час розгону від від 0 до 97 км/год залишився на рівні 2,9 секунди.

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Версія Model 3 Premium AWD також стала швидшою. Якщо раніше Tesla заявляла розгін від 0 до 97 км/год за 4,2 секунди, то тепер цей показник становить 3,8 секунди. Заявлений запас ходу при цьому залишився на рівні близько 557 км.

Фактичний запас ходу електромобілів залежатиме від умов експлуатації та стилю водіння, тому під час активної їзди він може бути нижчим за показники виробника.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Частину оновлень Tesla вже раніше підтвердила для китайського ринку. Водночас Model 3 для окремих країн також може отримати функцію V2L, яка дозволяє використовувати батарею автомобіля для живлення зовнішніх пристроїв. Поки що для західних версій таку можливість не заявили.

Ще одне нововведення — колір салону Zen Gray, який на окремих комплектаціях може замінити чорний або білий. Його доступність також залежатиме від конкретного ринку.

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Ціни на Tesla Model 3 не змінилися. Базова задньопривідна версія стартує з $36 990, або приблизно 1,61 млн грн. Model 3 Premium коштує від $42 490 (близько 1,85 млн грн) без повного приводу та від $47 490 (приблизно 2,07 млн грн) з AWD. Model 3 Performance стартує з $54 990 — близько 2,40 млн грн.

До цих сум додається збір за доставку в розмірі $1390, або приблизно 61 тис. грн.

Раніше ми писали, що у США на аукціоні продають незвичайну Tesla Model X, яка розламалася навпіл після ДТП. Новий електрокросовер коштував $114 990, однак після аварії його виставили на Copart, де за авто наразі пропонують лише $10 200.

Також повідомлялося про ДТП у Києві, де нетверезий підліток на Tesla врізався у припарковані автомобілі.