Розірвало надвоє: на продаж виставили Tesla після страшної ДТП (фото)

У США продається незвичний "биток" Tesla Model X. Електрокросовер унаслідок ДТП розломився на дві частини.

Розбитий електромобіль Tesla Model X 2026 року виставили на американський аукціон Copart, де зазвичай продають авто після ДТП. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Передня частина авто не постраждала Фото: Copart

У Tesla Model X відірвало задню частину. При цьому спереду електрокросовер майже не постраждав і навіть подушки безпеки в салоні не спрацювали.

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Вдалося встановити, що електрокросовер Tesla Model X потрапив у ДТП в липні. Його зачепив Cadillac Escalade iQ і авто злетіло з траси в невеликий кювет і з невідомих причин розломилося на дві частини. Примітно, що Cadillac значно менше постраждав.

У салоні не спрацювали подушки безпеки Фото: Copart

Цей електромобіль Tesla Model X Plaid 2026 року новим коштував 114 990 доларів. Утім, зараз на аукціоні Copart за нього дають лише $10 200.

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Tesla Model X Plaid – топовий варіант електрокара із трьома моторами загальною потужністю 1020 к. с. та батареєю ємністю 100 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,6 с та проїхати до 535 км без підзарядки.

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