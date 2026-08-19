Пішов на обгін і врізався в зупинку: поліція показала момент ДТП на Чоколовському бульварі

Сьогодні близько 9-ї години ранку в Солом’янському районі Києва автомобіль врізався в зупинку, де в той час перебували люди.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки, ще чотири особи госпіталізовано, один постраждалий — у важкому стані. Кадри ДТП, зафіксовані камерами зовнішнього спостереження, опублікувала Національна поліція України.

Як видно на кадрах, водій на великій швидкості рухався у смузі руху громадського транспорту і під час різкого маневру врізався в маршрутний автобус "Богдан", зачепивши його, після чого влетів у зупинку.

Поліція затримала 23-річного водія автомобіля Volkswagen. Перевірка не виявила у нього ознак сп’яніння. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо це спричинило загибель кількох осіб).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Найближчим часом парламент має розглянути законопроект щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості. Буквально вчора глава МВС Іван Вигівський констатував зростання кількості ДТП і заявив, що на дороги повернуться "фантоми", а також буде збільшено кількість камер.

Зазначимо, що за літо це — вже друга серйозна ДТП на Чоколівському бульварі. 5 червня Mercedes під керуванням 49-річного водія на великій швидкості в’їхав у підземний перехід на Чоколівському бульварі, де перебували люди. В результаті наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 і 23 роки. Також отримали травми двоє чоловіків і одна жінка.

За кермом перебував Павло Плешивцев, 1976 року народження, керівник баптистської церкви з Херсона. Його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості, а також він був учасником чотирьох інцидентів. Його затримали.

Нагадаємо, 17 серпня на терасу ресторану в Києві влетіли два автомобілі.

Пізніше з'ясувалося, що зіткнулися колишній "смотрящий" Лук'янівського СІЗО та високопоставлений чиновник УАФ.