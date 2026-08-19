Пошел на обгон и врезался в остановку: полиция показала момент ДТП на Чоколовском бульваре

Сегодня около 9 часов утра в Соломенском районе районе Киева автомобиль влетел в остановку, где в то время находились люди.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли две женщины, еще четыре человека госпитализированы, один пострадавший — в тяжелом состоянии. Момент ДТП, зафиксированный камерами наружного наблюдения, опубликовала Национальная полиция Украины.

Как видно на кадрах, водитель на скорости ехал в полосе движения общественного транспорта и во время резкой перестройки врезался в маршрутный автобус "Богдан", зацепив его, после чего влетел в остановку.

Полиция задержала 23-летнего водителя автомобиля Volkswagen. Проверка не показала у него состояния опьянения. Мужчину задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких человек).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В ближайшее время парламент должен рассмотреть законопроект по усилению ответственности за систематическое превышение скоростного режима. Буквально вчера глава МВД Иван Выговский констатировал рост аварий и заявил, что на дороги вернутся "фантомы", а также будет увеличено количество камер.

Отметим, что за лето это — вторая большая ДТП на Чоколовском бульваре. 5июня Mercedes под управлением 49-летнего водителя на большой скорости въехал в подземный переход на Чоколовском бульваре, где находились люди.

В результате наезда погибли 12-летний мальчик, 47-летняя женщина и двое полицейских в возрасте 21 и 23 года. Также были травмированы двое мужчин и женщина.

За рулем находился Павел Плешивцев, 1976 года рождения, руководитель церкви баптистов из Херсона. Его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости, а также он был участником четыре Его задержали.

Напомним, 17 августа в террасу ресторана в Киеве влетели два авто.

Позже выяснилось, что столкнулись бывший "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО и высокопоставленный чиновник УАФ.