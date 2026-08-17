В ДТП в Киеве столкнулись бывший "смотрящий" за Лукьяновским СИЗО и высокопоставленный чиновник УАФ, — СМИ

В ДТП в центре Киева, в ходе которого автомобиль врезался в летнюю террасу кафе, столкнулись два автомобиля BMW. Один из участников ДТП получил травмы, ему оказывают помощь врачи.

При этом среди посетителей заведения и прохожих пострадавших нет. Об этом сообщили в Нацполиции.

В свою очередь издание "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах выяснило, что участниками ДТП были бывший "смотрящий" Лукьяновского СИЗО Кирилл Островский и директор департамента развития футбола УАФ Богдан Городнюк.

Полиция сообщила, что 36-летний водитель, выезжая с второстепенной дороги на улицу Большую Васильковскую, не выполнил требования дорожных знаков "Уступить дорогу" и "Движение направо", в результате чего столкнулся с другим автомобилем под управлением 31-летнего мужчины.

Из открытых данных известно, что Богдану Городнюку в этом году исполнилось 36 лет, поэтому, вероятно, именно он не выполнил требования дорожных знаков.

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По данным полиции, водитель BMW X7 был трезв, тогда как водитель BMW X3 будет проверен на наличие алкогольного опьянения. По данным "УП", именно Городнюк является пострадавшим.

Издание "Informator" добавляет, что это не первое ДТП с участием Островского. Ранее он уже был осужден за ДТП со смертельным исходом, произошедшее в середине июля 2018 года, и получил 4,5 года тюрьмы, а впоследствии ему было предъявлено еще одно обвинение по "антиворскому закону", однако в 2023 году вышел на свободу под залог.

Кроме того, журналисты утверждают, что в марте 2026 года Островского якобы вновь задержали по обвинению в похищении человека и пытках, но через месяц он вышел под залог, внесший 400 тысяч гривен.

Напомним, утром стало известно, что в Киеве в террасу ресторана возле станции метро "Дворец Украина" врезались две машины. Одна из них перевернулась и оказалась под навесом летней пристройки.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что бизнесмена из Черновцов Илью Павлюка, которого в СМИ неоднократно называли "теневым куратором" группы народных депутатов от партии "Слуга народа", подозревают в бегстве с места дорожно-транспортного происшествия.