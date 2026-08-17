У ДТП у Києві зіштовхнулися колишній "смотрящій" за Лук'янівським СІЗО та топчиновник УАФ, — ЗМІ

У ДТП у центрі Києва, в якому автомобіль влетів у літній майданчик кафе, зіштовхнулися два автомобілі BMW. Один з учасників ДТП дістав ушкодження, йому надають допомогу лікарі.

Водночас серед відвідувачів закладу та перехожих немає постраждалих. Про це повідомили в Нацполіції.

Натомість видання "УП" з посиланням на джерела в правоохоронних органах з'ясувало, що учасниками ДТП були колишній "смотрящий" за Лук'янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ Богдан Городнюк.

Поліція повідомила, що 36-річний водій, виїжджаючи з другорядної дороги на вулицю Велику Васильківську, не виконав вимоги дорожніх знаків "Дати дорогу" та "Рух праворуч", у результаті чого зіткнувся із іншим автомобілем під керуванням 31-річного чоловіка.

З відкритих даних відомо, що Богдану Городнюку цьогоріч виповнилося 36 років, тож, імовірно, саме він не виконав вимоги дорожніх знаків.

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За даними поліції, водій BMW X7 був тверезий, тоді як водія BMW X3 буде перевірено на стан алкогольного сп'яніння. За даними "УП", саме Городнюк є постраждалим.

Видання Informator додає, що це не перша ДТП за участю Островського. Раніше він уже був засуджений за ДТП зі смертельним наслідком, яке сталося в середині липня 2018 року, і отримав 4,5 роки тюрми, а згодом отримав ще одну підозру за "антиворовським законом", однак у 2023 році вийшов на свободу під заставу.

Також журналісти стверджують, що у березні 2026 року Островського нібито знову затримали за обвинуваченням у викраденні людини та катуваннях, але через місяць він вийшов під заставу, внісши 400 тисяч гривень.

Нагадаємо, вранці стало відомо, що у Києві у терасу ресторану біля станції метро "Палац Україна" врізалися дві машини. Одна з них перекинулася й опинилася під навісом літньої прибудови.

Також Фокус розповідав, що бізнесмена з Чернівців Іллю Павлюка, якого в ЗМІ неодноразово називали "тіньовим куратором" групи народних депутатів від "Слуги народу", підозрюють у втечі з місця дорожньо-транспортної пригоди.