Разорвало пополам: на продажу выставили Tesla после страшного ДТП (фото)

В США продается необычный "биток" Tesla Model X. Электрокроссовер в результате ДТП разломился на две части.

Разбитый электромобиль Tesla Model X 2026 года выставили на американский аукцион Copart, где обычно продают автомобили, побывавшие в ДТП. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Передняя часть автомобиля не пострадала Фото: Copart

У Tesla Model X оторвало заднюю часть. При этом в передней части электрокроссовера повреждений практически не было, и даже подушки безопасности в салоне не сработали.

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Удалось установить, что электрокроссовер Tesla Model X попал в ДТП в июле. Его задел Cadillac Escalade iQ, и автомобиль вылетел с трассы в небольшой кювет и по неизвестным причинам разломился на две части. Примечательно, что Cadillac пострадал гораздо меньше.

В салоне не сработали подушки безопасности Фото: Copart

Этот электромобиль Tesla Model X Plaid 2026 года выпуска в новом состоянии стоил 114 990 долларов. Однако сейчас на аукционе Copart за него предлагают всего 10 200 долларов.

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Tesla Model X Plaid — топовая версия электромобиля с тремя двигателями общей мощностью 1020 к. с. и аккумулятором емкостью 100 кВт∙ч. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 2,6 с и проехать до 535 км без подзарядки.

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