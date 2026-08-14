Новейший 650-сильный электрокар Rivian разбили вскоре после покупки (фото)
Новый Rivian R2 совсем недавно поступил в продажу, а уже попал в ДТП. Электрокроссовер нуждается в ремонте.
Электромобиль Rivian R2 2026 года разбили в США, и теперь его выставили на онлайн-аукцион IAAI, где обычно продают автомобили, побывавшие в ДТП.
Кроссовер Rivian R2 был приобретен в Калифорнии, и на нем успели проехать всего 177 км. Судя по фотографиям, электромобиль попал в незначительную аварию.Важно
У Rivian R2 повреждены передняя часть и правое крыло. Повреждения незначительные, однако в салоне сработали подушки безопасности. Также указано, что требуется ремонт подвески.
В ДТП попал кроссовер Rivian R2 в топовой комплектации Performance Launch Package стоимостью 57 990 долларов. 4,7-метровый электромобиль оснащен 656-сильной полноприводной установкой и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,6 с. С батареей емкостью 87,9 кВт∙ч запас хода составляет 531 км.
Комплектация Rivian R2 Performance Launch Package включает матричные фары, 21-дюймовые диски, панорамную крышу, доступ через смартфон, аудиосистему с 9 динамиками, электропривод и вентиляцию передних сидений, подогрев всех сидений и рулевого колеса.
Ранее Фокус сообщал, что в Киеве автомобиль провалился под землю прямо во время движения.
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