Новый внедорожный конкурент Tesla Model Y из США выходит на рынок (видео)

Новый Rivian R2 поступил в продажу. Электрический внедорожник дебютировал в топовой 665-сильной версии, а более доступные варианты появятся позже.

Электромобиль Rivian R2 2026 начали продавать на родине — в США, а вскоре стартует его экспорт. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Rivian R2 вышел на рынок в полноприводном 665-сильном варианте Peformance, способном разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с. С батареей емкостью 87,9 кВт∙ч запас хода составляет 531 км, а быстрая зарядка на 80% занимает 29 минут.

Электромобиль Rivian R2 достигает 4,7 м в длину Фото: Rivian

4,7-метровый Rivian R2 по размерам схож с Tesla Model Y. Он имеет основной багажник объемом 813-2248 л и передний 147-литровый отсек. Его клиренс составляет 244 мм.

Сначала в продажу поступил топовый 665-сильный вариант Фото: Rivian

Цена Rivian R2 Performance — 57 990 долларов, а комплектация включает матричные фары, 21-дюймовые диски, панорамную крышу, доступ со смартфона, отделку деревом, акустику с 9 динамиками, электропривод, вентиляцию передних сидений, подогрев всех кресел и руля. Внедорожная резина и подписка на систему полуавтономного движения — опции.

Электрокар богато оснащен Фото: Rivian

К концу 2026 года дебютирует новый Rivian R2 Premium за $53 990 с почти такой же комплектацией (только колеса у него 20-дюймовые), но 456-сильной установкой. Он стартует до сотни за 4,6 с.

Заднеприводный 355-сильный вариант Standard Long Range за $48 490 появится в начале 2027 года. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,9 с и проехать 555 км без подзарядки. К тому же, у него 19-дюймовые колеса и более простая аудиосистема, нет матричных фар и вентиляции кресел.

Объем багажника составляет 813-2248 л Фото: Rivian

Самый дешевый электромобиль Rivian R2 появится в конце 2027 года и будет стоить примерно 45 000 долларов. Он будет иметь меньшую батарею, а его запас хода снизится до 443 км.

