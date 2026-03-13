Новий позашляховий конкурент Tesla Model Y зі США виходить на ринок (відео)

Новий Rivian R2 надійшов у продаж. Електричний позашляховик дебютував у топовій 665-сильній версії, а доступніші варіанти з’являться згодом.

Електромобіль Rivian R2 2026 почали продавати на батьківщині — в США, а невдовзі стартує його експорт. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Rivian R2 вийшов на ринок у повнопривідному 665-сильному варіанті Peformance, здатному розігнатися до 100 км/год за 3,6 с. Із батареєю ємністю 87,9 кВт∙год запас ходу становить 531 км, а швидка зарядка на 80% займає 29 хвилин.

Електромобіль Rivian R2 сягає 4,7 м завдовжки Фото: Rivian

4,7-метровий Rivian R2 за розмірами схожий із Tesla Model Y. Він має основний багажник об’ємом 813-2248 л та передній 147-літровий відсік. Його кліренс складає 244 мм.

Спочатку у продаж надійшов топовий 665-сильний варіант Фото: Rivian

Ціна Rivian R2 Performance – 57 990 доларів, а комплектація включає матричні фари, 21-дюймові диски, панорамний дах, доступ зі смартфона, оздоблення деревом, акустику з 9 динаміками, електропривід, вентиляцію передніх сидінь, підігрів усіх крісел і керма. Позашляхова гума і підписка на систему напівавтономного руху – опції.

Відео дня

Електрокар багато оснащений Фото: Rivian

До кінця 2026 року дебютує новий Rivian R2 Premium за $53 990 із майже такою ж комплектацією (лише колеса у нього 20-дюймові), але 456-сильною установкою. Він стартує до сотні за 4,6 с.

Важливо

Заміна крила за $54000: електрокар Rivian вразив вартістю ремонту після дрібної ДТП (фото)

Задньопривідний 355-сильний варіант Standard Long Range за $48 490 з’явиться на початку 2027 року. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,9 с і проїхати 555 км без підзарядки. До того ж, у нього 19-дюймові колеса та простіша аудіосистема, немає матричних фар і вентиляції крісел.

Об'єм багажника становить 813-2248 л Фото: Rivian

Найдешевший електромобіль Rivian R2 з’явиться в кінці 2027 року і коштуватиме приблизно 45 000 доларів. Він матиме меншу батарею, а його запас ходу знизиться до 443 км.

Раніше Фокус розповідав, що на європейський ринок вийде електрифікований кросовер Volvo із запасом ходу 1200 км.

Також ми писали, що в Україні надійшов у продаж флагманський кросовер Citroen.