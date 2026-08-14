Новітній 650-сильний електрокар Rivian розбили невдовзі після покупки (фото)

Новий Rivian R2 зовсім недавно надійшов у продаж, а вже потрапив у ДТП. Електрокросовер потребує ремонту.

Електромобіль Rivian R2 2026 розбили в США і тепер його виставили на онлайн аукціон IAAI, де зазвичай продають авто після ДТП.

В електрокара пошкоджена передня частина Фото: IAA

Кросовер Rivian R2 придбали в Каліфорнії й встигли проїхати на ньому всього 177 км. Судячи з фото, електрокар потрапив у незначну аварію.

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У Rivian R2 постраждали передня частина та праве крило. Пошкодження незначні, проте у салоні спрацювали подушки безпеки. Також вказано, що потребує ремонту підвіска.

У салоні спрацювали подушки безпеки Фото: IAA

У ДТП потрапив кросовер Rivian R2 у топовому виконанні Performance Launch Package вартістю 57 990 доларів. 4,7-метровий електрокар оснащений 656-сильною повнопривідною установкою і здатен розігнатися до 100 км/год за 3,6 с. Із батареєю ємністю ємністю 87,9 кВт∙год запас ходу становить 531 км.

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Rivian R2 продають на онлайн аукціоні Фото: IAA

Комплектація Rivian R2 Performance Launch Package включає матричні фари, 21-дюймові диски, панорамний дах, доступ зі смартфона, аудіосистему з 9 динаміками, електропривід і вентиляцію передніх крісел, підігрів усіх сидінь і керма.

Раніше Фокус розповідав, що в Києві авто провалилося під землю просто під час руху.

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