Renault Twingo получил "яйцеподобную" крышу: самая необычная опция за 30 тысяч гривен

Renault представила панорамную стеклянную крышу Twingobay для нового электромобиля Twingo. Овальная конструкция площадью 0,7 кв. м сделает салон светлее, а стоимость этой опции составит от 550 (около 28 тыс. грн) до 600 (около 30,5 тыс. грн) евро.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый Renault Twingo EV получил необычную опцию — панорамную стеклянную крышу Twingobay. Её главная особенность — овальная, почти яйцевидная форма, которая занимает значительную часть крыши компактного электромобиля.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Площадь стеклянной панели составляет 0,7 кв. м. Она пропускает больше естественного света в салон, причем светопрозрачная поверхность охватывает зону над обоими рядами сидений. На внутренней стороне стекла нанесена графика в фирменном стиле Twingo.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Ранее некоторые поколения Twingo предлагались со сдвижной тканевой крышей. В новой модели Renault использовала неподвижную стеклянную конструкцию, поэтому открыть её для доступа свежего воздуха невозможно.

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Renault Twingo 2027 Фото: Renault

При этом панорамная крыша Twingobay не имеет традиционной шторки. Renault утверждает, что многослойное стекло блокирует 99,9 % ультрафиолетового излучения и значительную часть инфракрасного. Специальный низкоэмиссионный слой должен способствовать поддержанию комфортной температуры в салоне как летом, так и зимой.

В небольшом электромобиле Renault Twingo панорамная крыша также призвана визуально увеличить пространство салона. Дополнительное естественное освещение создает ощущение большего внутреннего объема, хотя габариты автомобиля от этого не меняются.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Новый Twingo сохраняет и другие решения, позволяющие эффективно использовать пространство. Задние сиденья можно перемещать независимо друг от друга, а объём багажника достигает 360 литров.

Публичную премьеру Renault Twingo с панорамной крышей планируют провести на Парижском автосалоне, который откроется 12 октября 2026 года. Прием заказов в Европе начнётся на следующий день. В зависимости от страны опция Twingobay будет стоить от 550 (около 28 тыс. грн) до 600 (около 30,5 тыс. грн) евро.

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