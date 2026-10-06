Renault Twingo отримав "яйцеподібний" дах: найдивніша опція за 30 тисяч гривень

Renault представила панорамний скляний дах Twingobay для нового електричного Twingo. Овальна конструкція площею 0,7 кв. м зробить салон світлішим, а коштуватиме опція €550 (близько 28 тис. грн)–600 (близько 30,5 тис. грн).

Про це пише видання Motor1.

Новий Renault Twingo EV отримав незвичайну опцію — панорамний скляний дах Twingobay. Його головна особливість — овальна, майже яйцеподібна форма, яка займає значну частину даху компактного електромобіля.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Площа скляної панелі становить 0,7 кв. м. Вона пропускає більше природного світла в салон, причому світлопрозора поверхня охоплює зону над обома рядами сидінь. На внутрішній стороні скла нанесена графіка у фірмовому стилі Twingo.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Раніше деякі покоління Twingo пропонувалися зі зсувним тканинним дахом. У новій моделі Renault використала нерухому скляну конструкцію, тому відкрити її для доступу свіжого повітря не можна.

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Renault Twingo 2027 Фото: Renault

При цьому панорамний дах Twingobay не має традиційної шторки. Renault стверджує, що багатошарове скло блокує 99,9% ультрафіолетового випромінювання та значну частину інфрачервоного. Спеціальний низькоемісійний шар має допомагати підтримувати комфортну температуру в салоні влітку та взимку.

Для невеликого електромобіля Renault Twingo панорамний дах також має візуально збільшувати простір салону. Додаткове природне освітлення створює відчуття більшого внутрішнього об'єму, хоча габарити автомобіля від цього не змінюються.

Renault Twingo 2027 Фото: Renault

Новий Twingo зберігає й інші рішення для ефективного використання простору. Задні сидіння можна незалежно пересувати, а об'єм багажника сягає 360 літрів.

Публічно показати Renault Twingo з панорамним дахом планують на Паризькому автосалоні, який стартує 12 жовтня 2026 року. Замовлення в Європі відкриють наступного дня. Залежно від країни опція Twingobay коштуватиме €550 (близько 28 тис. грн)–600 (близько 30,5 тис. грн).

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