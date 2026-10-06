Седаны неожиданно возвращаются: Toyota Camry и Honda Accord взлетели в продажах

Toyota Camry и Honda Accord значительно увеличили объемы продаж в США в 2026 году. За первые девять месяцев Camry было продано 260 684 раз, а Accord — 145 520, причем значительную роль сыграли гибридные версии.

Об этом сообщает издание Motor1.

В январе–сентябре 2026 года Toyota Camry стала самым продаваемым седаном на американском рынке. Продажи модели выросли на 11,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 260 684 автомобилей.

Toyota Camry Фото: Википедия

Вторым успешным седаном Toyota стала Corolla. За девять месяцев компания реализовала 195 141 автомобиль этой модели, что на 8,4 % больше, чем годом ранее.

Toyota Corolla Фото: Toyota

Важную роль в результатах Toyota играют гибриды. В третьем квартале американские дилеры продали 13 003 гибридных Corolla — почти на 36% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В целом продажи гибридных моделей Toyota в США за квартал выросли на 29%.

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Honda Accord продемонстрировала наибольший рост

Еще более заметная динамика наблюдается у Honda Accord. За первые девять месяцев года ее продажи выросли на 32,7 % и достигли 145 520 автомобилей.

Только в сентябре Honda продала 16 507 автомобилей Accord — на 27,7 % больше, чем за тот же месяц прошлого года. Продажи Honda Civic также выросли: до 17 724 автомобилей, что на 8,4 % больше в годовом исчислении.

Honda Accord Фото: Honda

Гибридные модификации составляют значительную долю спроса. В сентябре на них пришлось 44 % продаж Accord и 35 % продаж Civic.

В целом продажи American Honda в США в третьем квартале выросли на 9,3 %. За этот период компания реализовала более 80 тысяч гибридных автомобилей.

При этом продажи седанов, хэтчбеков и спортивных автомобилей Honda выросли на 15,6 %. Для сравнения: сегмент внедорожников и пикапов компании прибавил всего 0,3 %.

Продажи седанов растут и у других брендов

Положительная тенденция не ограничилась компаниями Toyota и Honda. Продажи Hyundai Elantra за девять месяцев года выросли примерно на 18 %, хотя данная модель приближается к завершению своего нынешнего поколения.

Mazda3 продемонстрировала ещё более впечатляющий результат — её продажи выросли на 42,3%. Аналогичная динамика наблюдается и среди более дорогих моделей: продажи BMW 3 Series выросли примерно на 51%, а Lexus IS — на 51,7% в годовом исчислении.

Mazda3 Фото: Mazda

В то же время рост затронул не весь сегмент. Продажи Nissan Sentra и Altima предыдущего поколения сокращаются, тогда как внедорожники и пикапы Nissan, напротив, демонстрируют улучшение показателей.

Одной из причин восстановления спроса может быть цена. Honda Civic и Accord по-прежнему можно приобрести менее чем за 30 000 долларов, что зачастую на несколько тысяч долларов дешевле, чем аналогичный компактный кроссовер. Кроме того, гибридные версии этих моделей расходуют литр на более чем 20 км, при этом нет необходимости переходить на полностью электрический автомобиль.

Ранее сообщалось, что Honda планирует увеличить размеры своего самого популярного кроссовера.

Кроме того, компания разрабатывает новое поколение гибридных моделей.