Седани несподівано повертаються: Toyota Camry та Honda Accord злетіли в продажах

Toyota Camry та Honda Accord суттєво наростили продажі у США у 2026 році. За перші дев’ять місяців Camry продали 260 684 рази, а Accord — 145 520, причому значну роль відіграли гібридні версії.

Про це пише видання Motor1.

За січень-вересень 2026 року Toyota Camry стала найпродаванішим седаном на американському ринку. Продажі моделі зросли на 11,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 260 684 автомобілів.

Toyota Camry Фото: Вікіпедія

Другим успішним седаном Toyota стала Corolla. За дев’ять місяців компанія реалізувала 195 141 автомобіль цієї моделі, що на 8,4% більше, ніж роком раніше.

Toyota Corolla Фото: Toyota

Важливу роль у результатах Toyota відіграють гібриди. У третьому кварталі американські дилери продали 13 003 гібридні Corolla — майже на 36% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Загалом продажі гібридних моделей Toyota у США за квартал зросли на 29%.

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Honda Accord показала найбільше зростання

Ще помітніша динаміка у Honda Accord. За перші дев’ять місяців року її продажі збільшилися на 32,7% і досягли 145 520 автомобілів.

Лише у вересні Honda продала 16 507 Accord — на 27,7% більше, ніж за той самий місяць торік. Продажі Honda Civic також зросли: до 17 724 автомобілів, що на 8,4% більше у річному вимірі.

Honda Accord Фото: Honda

Гібридні модифікації становлять значну частину попиту. У вересні на них припало 44% продажів Accord та 35% продажів Civic.

Загалом продажі American Honda у США у третьому кварталі зросли на 9,3%. Компанія реалізувала за цей період понад 80 тисяч гібридних автомобілів.

При цьому продажі седанів, хетчбеків і спортивних автомобілів Honda зросли на 15,6%. Для порівняння, сегмент позашляховиків і пікапів компанії додав лише 0,3%.

Продажі седанів ростуть і в інших брендів

Позитивна тенденція не обмежилася Toyota та Honda. Продажі Hyundai Elantra за дев’ять місяців року збільшилися приблизно на 18%, хоча модель наближається до завершення свого нинішнього покоління.

Mazda3 показала ще більший результат — її продажі зросли на 42,3%. Схожа динаміка спостерігається і серед дорожчих моделей: BMW 3 Series додала близько 51%, а Lexus IS — 51,7% у річному вимірі.

Mazda3 Фото: Mazda

Водночас зростання не охопило весь сегмент. Продажі Nissan Sentra та попереднього покоління Altima скорочуються, тоді як позашляховики й пікапи Nissan, навпаки, покращують свої показники.

Однією з причин відновлення попиту може бути ціна. Honda Civic та Accord досі можна придбати менш ніж за $30 000, що часто на кілька тисяч доларів дешевше за аналогічний компактний кросовер. Крім того, гібридні версії цих моделей витрачають літр на понад 20 км, без необхідності переходити на повністю електричний автомобіль.

Раніше повідомлялося, що Honda планує збільшити розміри свого найпопулярнішого кросовера.

Також компанія розробляє нове покоління гібридних моделей.