Jaguar сделала ставку на радикальный дизайн: электрокар на 1015 сил удивил характеристиками

Jaguar представила серийный электромобиль Type 01 в Нью-Йорке. Четырёхдверный GT оснащён тремя электродвигателями мощностью до 1015 к.с., аккумулятором ёмкостью 118 кВт·ч и запасом хода до 644 км.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Дизайн Type 01 практически не изменился

Серийная версия Type 01 сохранила многие черты концепта Type 00, хотя её пропорции стали несколько сдержаннее. Автомобиль получил обычные боковые зеркала и стеклоочистители, однако в целом остался весьма необычным.

Длина электромобиля составляет около 5,28 м, а высота — около 1,40 м. Для него доступны 21- и 23-дюймовые колеса. Коэффициент аэродинамического сопротивления составляет 0,23. Jaguar провела более 7000 испытаний в аэродинамической трубе.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Вместо заднего стекла используется камера, установленная в верхней части кузова. В задней части расположены более десятка горизонтальных элементов, между которыми скрыты фонари. На их разработку компания потратила около 4000 часов.

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Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Одной из самых сложных деталей кузова стала так называемая Impossible Panel. Это большая панель, охватывающая часть крыши, заднюю стойку и заднее крыло. Для её изготовления применяется шестиступенчатая холодная штамповка с усилием до 2500 тонн.

Три электродвигателя развивают мощность свыше 1000 л.с.

Type 01 построен на новой платформе Jaguar Electric Architecture. Электромобиль оснащен тремя двигателями: одним мощностью 349 л.с. спереди и двумя по 416 л.с. сзади.

В самой мощной версии суммарная мощность составляет до 1015 л.с., а максимальный крутящий момент — 1365 Нм. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 3,2 секунды.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Три двигателя позволяют использовать систему распределения тяги между колесами. В режиме Dynamic до 87 % крутящего момента может передаваться на заднюю ось. При плавном движении задние электродвигатели могут автоматически отключаться для снижения энергопотребления.

Автомобиль также получил пневматическую подвеску с двухклапанными амортизаторами, которые могут изменять настройки до 1000 раз в секунду. Поворотные задние колеса отклоняются на 6 градусов, благодаря чему радиус разворота Type 01 соответствует показателю BMW 3 Series.

Запас хода составляет 644 км

Батарея емкостью 118 кВт·ч работает с электрической системой напряжением 850 В. По оценкам Jaguar, Type 01 может пройти до 644 км по американскому циклу испытаний.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

При скорости около 121 км/ч заявленный запас хода составляет примерно 515 км. При использовании зарядной станции мощностью до 350 кВт за 13 минут можно получить около 322 км дополнительного пробега. Зарядка от 10% до 80% занимает около 22 минут.

Автомобиль также поддерживает зарядку мощностью до 250 кВт от сети 400 В и совместим со стандартом NACS.

В салоне установили 24-дюймовый OLED-дисплей

Интерьер Type 01 выполнен в минималистском стиле. Перед водителем установлен 24-дюймовый OLED-экран, который выполняет функции приборной панели и основного мультимедийного дисплея.

На центральной консоли расположен отдельный 7-дюймовый сенсорный экран для управления климат-контролем и мультимедиа. Еще один дисплей предназначен для пассажиров второго ряда.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Вместо традиционного зеркала заднего вида используется экран с изображением с камеры. Аудиосистема Meridian оснащена 38 динамиками, 13 из которых встроены в специальную панель под лобовым стеклом.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Объем багажника составляет около 450 литров и увеличивается примерно до 991 литра при сложенных задних сиденьях. Передний багажник рассчитан лишь на небольшой набор необходимых вещей.

Продажи начнутся в 2027 году

В США заказы на Jaguar Type 01 начнут принимать в начале 2027 года. Базовая цена составит 130 500 долларов, или примерно 5,7 млн гривен по текущему курсу.

При этом точный набор оборудования для базовой версии пока не раскрыт. Стоимость наиболее укомплектованных модификаций может приближаться к $200 000.

Jaguar планирует выпустить также специальную серию Chromatic Moments из 60 автомобилей. Для неё будут предложены, в частности, яркие цвета Ultramarine и London Red.

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