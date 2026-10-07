Jaguar зробила ставку на радикальний дизайн: електрокар на 1015 сил здивував характеристиками

Jaguar представила серійний електромобіль Type 01 у Нью-Йорку. Чотиридверний GT отримав три електромотори, до 1015 к.с., батарею на 118 кВт·год і запас ходу до 644 км.

Про це пише видання Jalopnik.

Дизайн Type 01 майже не змінився

Серійний Type 01 зберіг багато рис концепту Type 00, хоча його пропорції стали дещо стриманішими. Автомобіль отримав звичайні бічні дзеркала та склоочисники, однак загалом залишився дуже незвичайним.

Довжина електромобіля становить близько 5,28 м, а висота — близько 1,40 м. Для нього доступні 21- та 23-дюймові колеса. Коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,23. Jaguar провела понад 7000 випробувань у аеродинамічній трубі.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Замість заднього скла використовується камера, встановлена у верхній частині кузова. На кормі розташовані понад десяток горизонтальних елементів, між якими приховані ліхтарі. На їхню розробку компанія витратила близько 4000 годин.

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Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Однією з найскладніших деталей кузова стала так звана Impossible Panel. Це велика панель, яка охоплює частину даху, задню стійку та заднє крило. Для її виготовлення застосовують шестиступеневе холодне формування із зусиллям до 2500 тонн.

Три електромотори розвивають понад 1000 к.с.

Type 01 побудований на новій платформі Jaguar Electric Architecture. Електромобіль отримав три мотори: один потужністю 349 к.с. спереду та два по 416 к.с. ззаду.

У найпотужнішій версії сумарна віддача становить до 1015 к.с., а максимальний крутний момент — 1365 Нм. До 100 км/год автомобіль розганяється за 3,2 секунди.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Три мотори дають змогу використовувати систему розподілу тяги між колесами. У режимі Dynamic до 87% крутного моменту може передаватися на задню вісь. Під час спокійного руху задні електромотори можуть автоматично відключатися для зниження споживання енергії.

Автомобіль також отримав пневматичну підвіску з двоклапанними амортизаторами, які можуть змінювати налаштування до 1000 разів на секунду. Поворотні задні колеса відхиляються на 6 градусів, завдяки чому радіус розвороту Type 01 відповідає показнику BMW 3 Series.

Запас ходу сягає 644 км

Батарея ємністю 118 кВт·год працює з електричною системою на 850 В. За оцінкою Jaguar, Type 01 може проїхати до 644 км за американським циклом вимірювань.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

На швидкості близько 121 км/год заявлений запас ходу становить приблизно 515 км. Під час використання зарядної станції потужністю до 350 кВт за 13 хвилин можна отримати близько 322 км додаткового пробігу. Заряджання з 10% до 80% займає близько 22 хвилин.

Автомобіль також підтримує заряджання потужністю до 250 кВт від мережі 400 В і сумісний зі стандартом NACS.

У салоні встановили 24-дюймовий OLED-дисплей

Інтер'єр Type 01 побудований у мінімалістичному стилі. Перед водієм встановлений 24-дюймовий OLED-екран, який виконує функції панелі приладів та основного мультимедійного дисплея.

На центральній консолі розташований окремий 7-дюймовий сенсорний екран для керування кліматом і мультимедіа. Ще один дисплей призначений для пасажирів другого ряду.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Замість традиційного дзеркала заднього виду використовується екран із зображенням із камери. Аудіосистема Meridian має 38 динаміків, 13 із яких інтегровані у спеціальну панель під лобовим склом.

Jaguar Type 01 Фото: Jaguar

Об'єм багажника становить близько 450 літрів і збільшується до приблизно 991 літра зі складеними задніми сидіннями. Передній багажник розрахований лише на невеликий набір необхідних речей.

Продажі стартують у 2027 році

У США замовлення на Jaguar Type 01 почнуть приймати на початку 2027 року. Базова ціна становитиме $130 500, або приблизно 5,7 млн грн за поточним курсом.

При цьому точний набір обладнання для базової версії поки не розкрили. Вартість найбільш оснащених модифікацій може наближатися до $200 000.

Jaguar планує випустити також спеціальну серію Chromatic Moments із 60 автомобілів. Для неї запропонують, зокрема, яскраві кольори Ultramarine та London Red.

Раніше ми писали про інші подробиці нового Jaguar Type 01.

Крім того, стало відомо про культовий Jaguar 1960-х, який понад 50 років простояв покинутим.