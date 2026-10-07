Chevrolet Camaro могут вернуть: при чем здесь Майкл Бэй и "Трансформеры"?

Новый Chevrolet Camaro может дебютировать в будущем фильме "Трансформеры", к созданию которого планируется привлечь Майкла Бэя и Стивена Спилберга. Однако автопроизводитель пока не подтвердил разработку следующего поколения модели.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Предположения о возвращении Camaro возникли после сообщения о подготовке нового фильма франшизы "Трансформеры". По информации Deadline, компания Paramount поручила Стивену Спилбергу заниматься творческими вопросами будущей картины вместе с продюсером Лоренцо ди Бонавентурой. В то же время Майкл Бэй ведёт предварительные переговоры о возвращении в режиссёрское кресло.

Бей ранее снял пять фильмов серии, последним из которых стал "Трансформеры: Последний рыцарь" 2017 года. Одним из самых известных персонажей франшизы остается Бамблби, который в первых фильмах превращался в Chevrolet Camaro.

Видео дня

Chevrolet Camaro 1983 года выпуска Фото: Mecum

Именно связь автомобиля с популярным персонажем послужила поводом для предположений журналистов Jalopnik. По их мнению, Chevrolet может использовать новую часть "Трансформеров" для презентации следующего поколения Camaro. Не исключается даже возможность первого показа дизайна автомобиля в трейлере фильма.

Бамблби и Chevrolet Camaro Фото: Из открытых источников

В то же время никаких подтверждений этой версии нет. В сообщении Deadline не упоминаются ни Camaro, ни Chevrolet, ни General Motors. Поэтому предположение о появлении автомобиля не основано на официальной информации.

Производство предыдущего поколения Chevrolet Camaro завершилось, однако компания до сих пор не объявила, появится ли у модели преемник. Поэтому технические характеристики, силовые установки, стоимость и даже возможность появления седьмого поколения остаются неизвестными.

Paramount также пока не сообщила дату премьеры нового фильма и не объявила актерский состав. Таким образом, возможный дебют Chevrolet Camaro в "Трансформерах" пока остается лишь предположением.

Напомним, что в США на базе Mazda MX-5 построили реплику Ferrari 250 GTO 1962 года.

Ранее Фокус также рассказывал о коллекции уникальных тюнингованных Corvette 1970-х годов, которую планируют продать на аукционе.