Chevrolet Camaro можуть повернути: до чого тут Майкл Бей і "Трансформери"

Новий Chevrolet Camaro може дебютувати у майбутньому фільмі "Трансформери", до створення якого планують залучити Майкла Бея та Стівена Спілберга. Однак автовиробник поки не підтвердив розробку наступного покоління моделі.

Про це пише видання Jalopnik.

Припущення про повернення Camaro виникли після повідомлення про підготовку нового фільму франшизи “Трансформери”. За інформацією Deadline, компанія Paramount доручила Стівену Спілбергу займатися творчими питаннями майбутньої стрічки разом із продюсером Лоренцо ді Бонавентурою. Водночас Майкл Бей веде попередні переговори щодо повернення до режисерського крісла.

Бей раніше зняв п'ять фільмів серії, останнім із яких став “Трансформери: Останній лицар” 2017 року. Одним із найвідоміших персонажів франшизи залишається Бамблбі, який у перших фільмах перетворювався на Chevrolet Camaro.

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Chevrolet Camaro 1983 року випуску Фото: Mecum

Саме зв'язок автомобіля з популярним персонажем став підставою для припущень журналістів Jalopnik. На їхню думку, Chevrolet може використати нову частину “Трансформерів” для презентації наступного покоління Camaro. Не виключається навіть можливість першого показу дизайну автомобіля у трейлері фільму.

Бамблбі та Chevrolet Camaro Фото: З відкритих джерел

Водночас жодних підтверджень цієї версії немає. У повідомленні Deadline не згадуються ані Camaro, ані Chevrolet чи General Motors. Тому припущення про появу автомобіля не ґрунтується на офіційній інформації.

Виробництво попереднього покоління Chevrolet Camaro завершилося, проте компанія досі не оголосила, чи отримає модель наступника. Тому характеристики, силові установки, вартість і навіть можливість появи сьомого покоління залишаються невідомими.

Paramount також поки не повідомила дату прем'єри нового фільму та не оголосила акторський склад. Отже, можливий дебют Chevrolet Camaro у “Трансформерах” наразі залишається лише припущенням.

Нагадаємо, у США на основі Mazda MX-5 побудували репліку Ferrari 250 GTO 1962 року.

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