Mercedes-Benz VLE удивил новинкой: минивэн впервые заметили в версии плагин-гибрида

Mercedes-Benz VLE заметили во время испытаний в версии с подключаемым гибридным приводом. Внешне новинка практически не отличается от электрического минивэна, но получила дополнительный лючок для заправки топливом.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Фотографии замаскированного прототипа показывают, что Mercedes-Benz сохранил для гибридной версии дизайн электромобиля VLE. Основным заметным отличием стала передняя решетка с отверстиями для охлаждения двигателя.

Еще одна важная деталь расположена по бокам кузова. На правом заднем крыле остался зарядный порт, как у полностью электрического VLE. В то же время на левом крыле появился прямоугольный люк, предназначенный для заправки топливом. Это указывает на использование плагин-гибридной силовой установки.

Mercedes-Benz пока не раскрывает, какой именно двигатель получит VLE. Ожидается, что для минивэна может быть использован турбированный четырехцилиндровый двигатель. Среди возможных вариантов рассматривают 1,5-литровый агрегат с 48-вольтовой системой или 2,0-литровый двигатель, который уже применяется в гибридных моделях Mercedes-Benz.

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Mercedes-Benz VLE Фото: Hancock / Jalopnik

Для сравнения: самая мощная плагин-гибридная версия C-Class в Европе развивает 258 л.с. и имеет запас хода на электротяге до 100 км по циклу WLTP. Авторы предполагают, что VLE может получить аккумулятор большей ёмкости, чем батарея C-Class на 19,5 кВт·ч, однако технические характеристики минивэна пока не объявлены.

Первые гибридные версии VLE планируется представить в начале 2027 года. Если бензиновые модификации будут предлагаться в США, они могут появиться там одновременно с выходом модели на американский рынок в конце 2027 года.

Электромобиль Mercedes-Benz VLE станет преемником роскошного V-Class. Помимо него, компания готовит более дорогие модели VLS и Maybach VLS, а также коммерческую модель, которая заменит Vito в Европе и Metris в США.

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