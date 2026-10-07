Mercedes-Benz VLE здивував новинкою: мінівен вперше помітили у версії плагін-гібрида

Mercedes-Benz VLE помітили під час тестів у плагін-гібридній версії. Зовні новинка майже не відрізняється від електричного мінівена, але отримала додатковий лючок для заправки пальним.

Про це пише видання Jalopnik.

Фотографії замаскованого прототипу показують, що Mercedes-Benz зберіг для гібридної версії дизайн електричного VLE. Основною помітною відмінністю стала передня решітка з отворами для охолодження двигуна.

Ще одна важлива деталь розташована з боків кузова. На правому задньому крилі залишився зарядний порт, як у повністю електричного VLE. Водночас на лівому крилі з'явився прямокутний лючок, призначений для заправки паливом. Це вказує на використання плагін-гібридної силової установки.

Mercedes-Benz поки не розкриває, який саме двигун отримає VLE. Очікується, що для мінівена можуть використати турбований чотирициліндровий мотор. Серед можливих варіантів розглядають 1,5-літровий агрегат із 48-вольтовою системою або 2,0-літровий двигун, який уже застосовується в гібридних моделях Mercedes-Benz.

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Mercedes-Benz VLE Фото: Hancock / Jalopnik

Для порівняння, найпотужніша плагін-гібридна версія C-Class у Європі розвиває 258 к.с. і має запас ходу на електротязі до 100 км за циклом WLTP. Автори припускають, що VLE може отримати акумулятор більшої ємності, ніж батарея C-Class на 19,5 кВт·год, однак технічні характеристики мінівена поки не оголошені.

Перші гібридні версії VLE очікують представити на початку 2027 року. Якщо бензинові модифікації запропонують у США, вони можуть з'явитися там одночасно з виходом моделі на американський ринок наприкінці 2027 року.

Електричний Mercedes-Benz VLE стане наступником розкішного V-Class. Окрім нього, компанія готує дорожчі VLS і Maybach VLS, а також комерційну модель, яка замінить Vito в Європі та Metris у США.

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