Volvo 240 больше не семейный седан: под кузов спрятали двигатель Lamborghini (фото)

Ютубер Питер Бьорк установил в Volvo 240 двигатель V10 от Lamborghini Gallardo и дополнил его двумя турбинами. Во время тестового заезда автомобиль разогнался до 220 км/ч и показал результат 5,3 секунды на дистанции 201 метр.

Об этом пишет издание Autoblog.

Volvo 240 известен прежде всего как практичный и надёжный автомобиль. Модель дебютировала в 1974 году и выпускалась в течение 19 лет — до 1993 года. За это время производитель выпустил более 2,8 млн автомобилей.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Впрочем, Питер Бьорк решил превратить классический седан в радикальный проект. В его автомобиле под названием Waffle установлен 5,2-литровый V10 от Lamborghini Gallardo, оснащенный двумя турбинами.

От стандартной Volvo 240 у автомобиля сохранился в основном внешний вид. Автомобиль построен на специальном шасси, двигатель расположен посередине, а задняя часть кузова значительно расширена. Из-за этого седан больше напоминает экстремальный стрит-род, чем обычный Volvo 240.

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Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Во время недавних тестовых заездов Waffle преодолел 1/8 мили примерно за 5,3 секунды. На финише скорость составляла около 220 км/ч. При этом Бьорк отмечает, что силовая установка ещё требует настройки, поэтому потенциал десятицилиндрового двигателя пока не использован полностью.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Waffle — не единственный Volvo 240 Бьорка с двигателем Lamborghini. Ранее он создал универсал Volvoghini с атмосферным V10 от Gallardo. В нём двигатель установлен спереди, а сам автомобиль сохранил гораздо более сдержанный вид и даже может буксировать прицеп.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Оба проекта сочетают в себе классический дизайн Volvo 240 с мощными десятицилиндровыми двигателями Lamborghini, но Waffle отличается гораздо более радикальной конструкцией.

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