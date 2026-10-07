Volvo 240 більше не сімейний седан: під кузов заховали двигун Lamborghini (фото)

Ютубер Пітер Бйорк встановив у Volvo 240 двигун V10 від Lamborghini Gallardo та доповнив його двома турбінами. Під час тестового заїзду автомобіль розігнався до 220 км/год і показав результат 5,3 секунди на дистанції 201 метр.

Про це пише видання Autoblog.

Volvo 240 відомий насамперед як практичний і надійний автомобіль. Модель дебютувала у 1974 році та випускалася протягом 19 років — до 1993-го. За цей час виробник створив понад 2,8 млн машин.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Втім, Пітер Бйорк вирішив перетворити класичний седан на радикальний проєкт. У його автомобілі під назвою Waffle встановлений 5,2-літровий V10 від Lamborghini Gallardo, який отримав дві турбіни.

Від стандартного Volvo 240 у автівки залишився переважно зовнішній вигляд. Автомобіль побудований на спеціальному шасі, двигун розташований посередині, а задню частину кузова значно розширили. Через це седан більше нагадує екстремальний стріт-род, ніж звичайний Volvo 240.

Видео дня

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Під час нещодавніх тестових заїздів Waffle подолав 1/8 милі приблизно за 5,3 секунди. На фініші швидкість становила близько 220 км/год. При цьому Бйорк зазначає, що силова установка ще потребує налаштування, тому потенціал десятициліндрового двигуна поки не використаний повністю.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Waffle — не єдиний Volvo 240 Бйорка з двигуном Lamborghini. Раніше він створив універсал Volvoghini з атмосферним V10 від Gallardo. У ньому двигун встановлений спереду, а сам автомобіль зберіг значно більш стриманий вигляд і навіть може буксирувати причіп.

Volvo 240 Фото: Instagram/ Peter Bjorck

Обидва проєкти поєднують класичний дизайн Volvo 240 із потужними десятициліндровими двигунами Lamborghini, але Waffle отримав значно радикальнішу конструкцію.

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