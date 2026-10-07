Новые возможности на бездорожье: MINI превратила Countryman на внедорожник с поднятой подвеской

MINI представила 2027 Countryman Untamed Edition — версию кроссовера с завышенной подвеской, внедорожными шинами и полным приводом. В США модель будет доступна с бензиновым и электрическим силовыми агрегатами.

Об этом сообщает издание Motor1.

Новый MINI Countryman Untamed Edition создан для поездок за пределами асфальтированных дорог. Автомобиль получил 15-миллиметровый лифт подвески, а новые колеса и шины увеличили дорожный просвет в целом до 19 мм в зависимости от силовой установки.

Кроссовер комплектуется 19-дюймовыми колесами и вседорожными шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Инженеры также перенастроили ABS, систему стабилизации, рулевое управление и шасси с учётом новой подвески и шин. Увеличенный клиренс улучшил углы въезда и рампы.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

В комплектацию Untamed Edition также входят полный привод ALL4, фаркоп для прицепа и возможность буксировать до 1,59 тонны. Максимальная статическая нагрузка на крышу составляет около 300 кг.

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Внешне автомобиль отличается новой решёткой радиатора с тёмной окантовкой, переработанной защитой передней и задней частей кузова и новым диффузором. На колесных арках, порогах и капоте использована матовая защитная пленка, которая должна защищать кузов от камней.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Для этой модели были подготовлены специальные цвета кузова, в частности Hideaway Grey, Nomad Blue и Frozen Nomad Blue. Последний стал первым матовым покрытием кузова, которое MINI предлагает для серийной модели.

В салоне установлены спортивные сиденья Vescin Nightshade Blue с перфорированной обивкой и вязаными элементами. Их рисунок напоминает структуру горных пород. Также использована синяя прострочка, новая отделка приборной панели и дверей, а также резиновые всепогодные коврики.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Для удобства автомобиль получил дополнительный органайзер в центральной консоли с эластичными креплениями, вдохновленными туристическим снаряжением. MINI также подготовила аксессуары для активного отдыха, в частности палатку на крыше, созданную совместно с итальянской компанией AutoHome, а также складные стулья и столы от Helinox.

В США версия Untamed Edition будет представлена в двух вариантах — бензиновый Countryman S ALL4 и электрический Countryman SE ALL4. Производство начнётся в ноябре 2026 года, а первые поставки покупателям ожидаются в начале 2027 года.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Цена бензиновой версии Countryman S ALL4 Untamed Edition в США составит 45 250 долларов, или около 1,95 млн гривен по актуальному курсу, включая доставку. Стоимость электрической версии SE ALL4 Untamed Edition MINI будет объявлена ближе к началу продаж.

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