Нові можливості на бездоріжжі: MINI перетворила Countryman на позашляховик із піднятою підвіскою

MINI представила 2027 Countryman Untamed Edition — версію кросовера з піднятою підвіскою, вседорожніми шинами та повним приводом. У США модель буде доступна з бензиновою та електричною силовими установками.

Про це пише видання Motor1.

Новий MINI Countryman Untamed Edition створили для поїздок за межами асфальтованих доріг. Автомобіль отримав 15-міліметровий ліфт підвіски, а нові колеса та шини збільшили дорожній просвіт загалом до 19 мм залежно від силової установки.

Кросовер комплектують 19-дюймовими колесами та вседорожніми шинами Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Інженери також переналаштували ABS, систему стабілізації, кермо та шасі відповідно до нової підвіски й шин. Збільшений кліренс покращив кути в'їзду та рампи.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

До оснащення Untamed Edition також входять повний привод ALL4, фаркоп для причепа та можливість буксирувати до 1,59 тонни. Максимальне статичне навантаження на дах становить близько 300 кг.

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Зовні автомобіль відрізняється новою решіткою радіатора з темною окантовкою, переробленим захистом передньої та задньої частин кузова й новим дифузором. На колісних арках, порогах і капоті використали матову захисну плівку, яка має захищати кузов від каміння.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Для моделі підготували спеціальні кольори кузова, зокрема Hideaway Grey, Nomad Blue та Frozen Nomad Blue. Останній став першим матовим покриттям кузова, яке MINI пропонує для серійної моделі.

В салоні встановили спортивні сидіння Vescin Nightshade Blue з перфорованою оббивкою та в'язаними елементами. Їхній малюнок нагадує структуру гірських порід. Також використали синю прострочку, нове оздоблення панелі приладів і дверей та гумові всепогодні килимки.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Для практичності автомобіль отримав додатковий органайзер у центральній консолі з еластичними кріпленнями, натхненними туристичним спорядженням. MINI також підготувала аксесуари для активного відпочинку, зокрема намет на даху, створений спільно з італійською компанією AutoHome, а також складні стільці й столи від Helinox.

У США Untamed Edition запропонують у двох варіантах — бензиновому Countryman S ALL4 та електричному Countryman SE ALL4. Виробництво розпочнеться в листопаді 2026 року, а перші поставки покупцям очікуються на початку 2027-го.

2027 Mini Countryman Untamed Edition Фото: MINI

Ціна бензинового Countryman S ALL4 Untamed Edition у США становитиме $45 250, або близько 1,95 млн грн за актуальним курсом, включно з доставкою. Вартість електричного SE ALL4 Untamed Edition MINI оголосить ближче до початку продажів.

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