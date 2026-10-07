Porsche поставила крест на бензиновых спорткарах: Boxster и Cayman становятся электромобилями
Porsche подтвердила, что следующие модели Boxster и Cayman будут исключительно электрическими. Версии 718 с двигателями внутреннего сгорания, которые ранее предусматривались в планах, так и не получили окончательного одобрения.
Об этом сообщает издание Motor1.
Компания представила новую стратегию развития в ходе мероприятия Capital Markets Day 2026. В ней следующее поколение модели 718 представлено исключительно в виде электромобиля.
В Porsche уточнили, что бензиновые Boxster и Cayman технически нельзя назвать снятыми с производства. По словам руководителя отдела корпоративных коммуникаций компании Маттиаса Раутера, их возвращение с двигателями внутреннего сгорания никогда официально не утверждалось.
Ранее Porsche сообщала, что новый 718 потенциально может быть оснащен как электрическими, так и бензиновыми силовыми установками. Предполагалось, что двигатели внутреннего сгорания могут остаться только в топовых версиях. Это породило предположения об использовании шестицилиндрового оппозитного двигателя и более высокой цене таких автомобилей по сравнению с электромобилями.
Теперь этот сценарий окончательно отвергнут. Новые Boxster и Cayman перейдут исключительно на электропривод.
Полномасштабное производство электромобилей Boxster и Cayman планируется начать в 2028 году. Ожидается, что сами модели представят уже в следующем году. Об электрификации Porsche 718 компания объявила ещё в начале 2022 года, первоначально планируя запуск автомобиля примерно в середине десятилетия.
В то же время Porsche не собирается полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Новая стратегия предусматривает дальнейшие инвестиции в бензиновые силовые установки и гибридные технологии с возможностью зарядки от сети. В 2028 году компания также планирует представить новые бензиновый и плагин-гибридный внедорожники, которые заменят оригинальную модель Macan.
Модель 911 пока также не планируется переводить исключительно на электрическую тягу. Кроме того, 15 октября Porsche представит концепт Mission S, который должен продемонстрировать будущий гиперкар марки и её новую флагманскую модель, стоящую выше 911.
Ранее Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается оригинальным дизайном салона.
В то же время Mitsubishi готовит Outlander нового поколения. Кроссовер получит более выразительный внешний вид и существенно модернизированную гибридную силовую установку, благодаря чему производитель рассчитывает укрепить свои позиции на рынке.