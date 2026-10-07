Porsche поставила крест на бензиновых спорткарах: Boxster и Cayman становятся электромобилями

Porsche подтвердила, что следующие модели Boxster и Cayman будут исключительно электрическими. Версии 718 с двигателями внутреннего сгорания, которые ранее предусматривались в планах, так и не получили окончательного одобрения.

Об этом сообщает издание Motor1.

Компания представила новую стратегию развития в ходе мероприятия Capital Markets Day 2026. В ней следующее поколение модели 718 представлено исключительно в виде электромобиля.

В Porsche уточнили, что бензиновые Boxster и Cayman технически нельзя назвать снятыми с производства. По словам руководителя отдела корпоративных коммуникаций компании Маттиаса Раутера, их возвращение с двигателями внутреннего сгорания никогда официально не утверждалось.

Porsche Boxster Фото: Porsche

Ранее Porsche сообщала, что новый 718 потенциально может быть оснащен как электрическими, так и бензиновыми силовыми установками. Предполагалось, что двигатели внутреннего сгорания могут остаться только в топовых версиях. Это породило предположения об использовании шестицилиндрового оппозитного двигателя и более высокой цене таких автомобилей по сравнению с электромобилями.

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Теперь этот сценарий окончательно отвергнут. Новые Boxster и Cayman перейдут исключительно на электропривод.

Porsche 718 Boxster Фото: Porsche

Полномасштабное производство электромобилей Boxster и Cayman планируется начать в 2028 году. Ожидается, что сами модели представят уже в следующем году. Об электрификации Porsche 718 компания объявила ещё в начале 2022 года, первоначально планируя запуск автомобиля примерно в середине десятилетия.

В то же время Porsche не собирается полностью отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Новая стратегия предусматривает дальнейшие инвестиции в бензиновые силовые установки и гибридные технологии с возможностью зарядки от сети. В 2028 году компания также планирует представить новые бензиновый и плагин-гибридный внедорожники, которые заменят оригинальную модель Macan.

Porsche 718 Cayman Фото: Porsche

Модель 911 пока также не планируется переводить исключительно на электрическую тягу. Кроме того, 15 октября Porsche представит концепт Mission S, который должен продемонстрировать будущий гиперкар марки и её новую флагманскую модель, стоящую выше 911.

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается оригинальным дизайном салона.

В то же время Mitsubishi готовит Outlander нового поколения. Кроссовер получит более выразительный внешний вид и существенно модернизированную гибридную силовую установку, благодаря чему производитель рассчитывает укрепить свои позиции на рынке.