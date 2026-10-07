Porsche поставила хрест на бензинових спорткарах: Boxster і Cayman стають електромобілями

Porsche підтвердила, що наступні Boxster і Cayman будуть лише електричними. Версії 718 із двигунами внутрішнього згоряння, які раніше допускалися у планах, так і не отримали остаточного схвалення.

Про це пише видання Motor1.

Компанія представила нову стратегію розвитку під час Capital Markets Day 2026. У ній наступне покоління 718 фігурує виключно як електрична модель.

У Porsche уточнили, що бензинові Boxster і Cayman технічно не можна назвати скасованими. За словами керівника корпоративних комунікацій компанії Маттіаса Раутера, їхнє повернення з двигунами внутрішнього згоряння ніколи офіційно не затверджували.

Porsche Boxster Фото: Porsche

Раніше Porsche повідомляла, що новий 718 потенційно може отримати як електричні, так і бензинові силові установки. Передбачалося, що двигуни внутрішнього згоряння можуть залишитися лише у топових версіях. Це породило припущення про використання шестициліндрового опозитного двигуна та вищу ціну таких автомобілів порівняно з електромобілями.

Видео дня

Тепер цей сценарій остаточно відкинуто. Нові Boxster і Cayman перейдуть виключно на електротягу.

Porsche 718 Boxster Фото: Porsche

Повноцінне виробництво електричних Boxster і Cayman планують розпочати у 2028 році. Очікується, що самі моделі представлять уже наступного року. Про електрифікацію 718 Porsche оголосила ще на початку 2022 року, спочатку плануючи запуск автомобіля приблизно в середині десятиліття.

Водночас Porsche не збирається повністю відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння. Нова стратегія передбачає подальші інвестиції у бензинові силові установки та гібридні технології з можливістю заряджання від мережі. У 2028 році компанія також планує представити новий бензиновий та плагін-гібридний позашляховики, які замінять оригінальний Macan.

Porsche 718 Cayman Фото: Porsche

Модель 911 поки також не планують переводити виключно на електричну тягу. Крім того, 15 жовтня Porsche покаже концепт Mission S, який має продемонструвати майбутній гіперкар марки та її нову флагманську модель вище за 911.

Раніше Aston Martin показала новий DBX GT, який вирізняється оригінальним дизайном салону.

Водночас Mitsubishi готує Outlander нового покоління. Кросовер отримає більш виразну зовнішність і суттєво модернізовану гібридну силову установку, завдяки чому виробник розраховує посилити свої позиції на ринку.