Как правильно перевозить ребенка в автомобиле: детали, которые спасут жизнь при ДТП

Безопасность ребенка в автомобиле начинается не с покупки автокресла, а с того, как оно установлено и насколько правильно застегнут ремень.

Большинство родителей считают, что с покупкой автокресла вопрос безопасности ребенка в дороге решен. Но на самом деле всё решают детали — угол наклона спинки, натяжение ремней и даже толщина куртки на ребёнке. Именно от них зависит, выдержит ли система удар. Об этом пишет Autodosug.

В момент аварии обычный ремень может не только не защитить, но и травмировать маленького пассажира. Специальное сиденье принимает удар на себя, удерживает тело в правильном положении и снижает риски при экстренных маневрах.

Возраст и рост ребенка — не единственные критерии. Конструкция должна точно вписываться в геометрию именно вашего салона: угол наклона диванов и форму подголовников. Поэтому кресло стоит примерить в машине ещё до оплаты, а среди моделей лучше выбирать те, которые имеют съёмные чехлы для стирки.

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Система работает только при плотной фиксации без люфта и перекрученных ремней. Для младенцев критическим является угол наклона спинки, ведь голова не должна опускаться вперед, иначе затрудняется дыхание.

Самая безопасная зона для поездки — задний ряд. Переднее пассажирское сиденье таит в себе опасность. Если сиденье повернуто против хода движения, сработавшая подушка безопасности может привести к тяжелым травмам.

Категорически запрещается держать ребенка на коленях. Сила инерции при ударе настолько велика, что удержать малыша руками физически невозможно.

Подростка, которого пристегивают штатным ремнем, следует проверять по линии ремня: плечевая часть должна проходить через плечо, а нижняя — удерживать таз, а не живот. Зимой пуховик создает иллюзию плотного прилегания, поэтому верхнюю одежду лучше снять. Не менее опасно брать кресло "на вырост" или оставлять в салоне незакрепленные тяжелые предметы.

Температура в салоне должна быть комфортной, а остановки — регулярными, чтобы ребенок мог отдохнуть, покушать и сходить в туалет. В дальнюю поездку стоит взять с собой воду, закуски и игрушки.

Дисциплина начинается с личного примера: приучайте ребенка к тому, что автомобиль не тронется с места, пока в салоне есть кто-то, кто не пристегнут ремнем безопасности. Правило, усвоенное с раннего возраста, впоследствии не вызывает сопротивления.

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