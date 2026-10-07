Як правильно перевозити дитину в авто: деталі, що врятують життя при ДТП

Безпека дитини в автомобілі починається не з покупки автокрісла, а з того, як воно встановлене й наскільки правильно застебнутий ремінь.

Більшість батьків вважають, що з придбанням автокрісла питання захисту дитини в дорозі закрите. Та насправді все вирішують деталі – кут нахилу спинки, натяг лямок і навіть товщина куртки на дитині. Саме від них залежить, чи витримає система удар. Про це пише Autodosug.

У момент аварії звичайний ремінь здатен не захистити, а травмувати маленького пасажира. Спеціальне сидіння перебирає удар на себе, утримує тіло в правильному положенні й знижує ризики під час екстрених маневрів.

Вік і зріст дитини є не єдиними критеріями. Конструкція повинна точно вписатися в геометрію саме вашого салону: кут нахилу диванів і форму підголівників. Тому крісло варто приміряти в машині ще до оплати, а серед моделей краще обирати ті, що мають змінні чохли для прання.

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Система працює лише за щільної посадки без люфту й перекручених лямок. Для немовлят критичним є кут спинки, адже голова не повинна завалюватися вперед, інакше перекривається дихання.

Найбезпечнішою зоною для поїздки є задній ряд. Переднє пасажирське місце приховує загрозу. Якщо крісло розвернуте проти ходу руху, активована подушка безпеки здатна спричинити важкі травми.

Абсолютною забороною є тримання дитини на колінах. Сила інерції під час удару така, що втримати малюка руками фізично неможливо.

Підлітка, якого фіксують штатним ременем, варто перевіряти за лінією стрічки: плечова частина має проходити через плече, а нижня – тримати таз, а не живіт. Узимку пуховик створює ілюзію щільного прилягання, тож верхній одяг краще зняти. Не менш небезпечно брати крісло "на виріст" або залишати в салоні незакріплені важкі речі.

Температура в салоні має бути комфортною, а зупинки – регулярними, щоб дитина перепочила, поїла й сходила до вбиральні. У далеку подорож варто взяти воду, снеки та іграшки.

Дисципліна починається з прикладу: привчайте дитину, що автомобіль не рушає, поки в салоні є хтось непристебнутий. Правило, засвоєне змалку, згодом не викликає спротиву.

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