Mercedes-Benz обновила GLE: кроссовер получил важные технические изменения

Mercedes-Benz представила обновленный GLE 2027 модельного года. Внедорожник получил новые двигатели, подвеску и технологии, но его семилетняя платформа по-прежнему заметна в интерьере.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Четыре силовые установки на выбор

GLE четвёртого поколения дебютировал в 2020 году, а в 2023-м получил первое обновление. Теперь Mercedes провела ещё один масштабный рестайлинг, который коснулся как обычного SUV, так и версии GLE Coupe.

Все модели GLE 2027 года оснащены полным приводом. Покупателям доступны два варианта кузова — традиционный SUV и купе. Последний предлагается только с силовой установкой GLE450, имеет колесную базу, укороченную на 5,8 см, и более прямое рулевое управление.

Базовая версия GLE350 получила обновленный 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель. Он развивает 255 л.с. и 400 Нм, а 48-вольтовая мягкая гибридная система может добавить ещё 23 л.с. Стартовая цена составляет $69 850 (около 3,13 млн грн).

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Mercedes-Benz GLE 2027 года Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

GLE450 оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с турбонаддувом и мягкой гибридной системой. Мощность составляет 375 л.с., а крутящий момент — 560 Нм. SUV разгоняется до 96 км/ч за 5 секунд, а Coupe — за 4,9 секунды. Цены начинаются соответственно с $76 250 (около 3,42 млн грн) и $82 750 (около 3,71 млн грн).

Новинкой в линейке стала модель GLE500e — подключаемый гибрид с 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем и электродвигателем мощностью 181 к.с. Суммарная мощность системы достигает 429 к.с. и 681 Нм. Батарея емкостью 25,3 кВт·ч обеспечивает более 64 км электропробега, а зарядка постоянным током мощностью до 60 кВт занимает около 30 минут — от 10% до 80%. Стоимость начинается от $82 450 (около 3,70 млн грн).

На вершине стандартной линейки находится GLE580. Он оснащен новым 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 530 л.с. и 750 Нм. До 96 км/ч автомобиль разгоняется за 4,2 секунды. Цена такой версии начинается с $97 750 (около 4,39 млн грн).

Новый дизайн и три экрана в салоне

Внешне обновленный GLE можно узнать по новой световой графике с подсвеченной звездой, измененной решетке радиатора и задним фонарям в форме звезд. Автомобиль также получил дополнительные черные пластиковые элементы в оформлении кузова.

В салоне Mercedes установила фирменную систему Superscreen с тремя дисплеями. При этом GLE сохранил физические кнопки управления климат-контролем и сенсорную панель для работы с мультимедийной системой.

Центральный экран имеет диагональ 12,3 дюйма. При этом широкие рамки и большое количество свободного пространства вокруг дисплеев создают впечатление устаревшей конструкции. Пассажирский экран также имеет ограничения: с его помощью нельзя управлять всеми настройками пассажирского сиденья, в частности массажем.

GLE получил новые системы помощи водителю

GLE оснащен 10 камерами, пятью радарными датчиками и 12 ультразвуковыми датчиками. В будущем Mercedes планирует предложить систему автоматизированного вождения MB.Drive Assist Pro, которая будет работать на уровне 2++ и сможет совершать поездки по заданному маршруту.

Запуск системы зависит от изменений в законодательстве. После их принятия Mercedes планирует активировать эту функцию удаленно, посредством обновления программного обеспечения.

GLE580 сделал ставку на управляемость

Во время тест-драйва лучше всего себя показал GLE580. Автор отметил точное рулевое управление, стабильность в поворотах и эффективную работу тормозов. Опциональная пневматическая подвеска E-Active Body Control с системой Intelligent Damper Control может заранее адаптироваться к неровностям дороги.

Mercedes-Benz GLE580 Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

GLE500e, в свою очередь, оказался самым тихим и плавным среди тестируемых версий. В полностью электрическом режиме он способен развивать скорость до 140 км/ч, а при более сильном нажатии на педаль акселератора подключается бензиновый двигатель.

Что изменилось в GLE Coupe

В версии GLE450 Coupe пространство для пассажиров второго ряда меньше из-за наклонной крыши и более короткой колесной базы. При этом во время теста автор не заметил существенного преимущества в управляемости по сравнению с обычным SUV.

Mercedes-Benz GLE450 Coupe Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

Кроме того, в салоне купе было больше шума от шин и дороги. В то же время 3,0-литровый рядный "шестицилиндровый" двигатель обеспечивает разгон до 96 км/ч за 4,9 секунды.

В целом главными преимуществами обновленного GLE по-прежнему остаются двигатели, подвеска и управляемость автомобиля на дороге. В то же время материалы отделки салона и мультимедийная система уже не так убедительно отличают его от гораздо более доступных моделей.

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