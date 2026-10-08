Mercedes-Benz оновила GLE: кросовер отримав важливі технічні зміни

Mercedes-Benz представила оновлений GLE 2027 модельного року. Позашляховик отримав нові двигуни, підвіску та технології, але його семирічна платформа все ще помітна в інтер’єрі.

Про це пише видання Jalopnik.

Чотири силові установки на вибір

GLE четвертого покоління дебютував у 2020 році, а у 2023-му пережив перше оновлення. Тепер Mercedes провела ще один масштабний рестайлінг, який стосується як звичайного SUV, так і версії GLE Coupe.

Усі GLE 2027 року мають повний привід. Покупцям доступні два кузови — традиційний SUV та купе. Останнє пропонується лише з силовою установкою GLE450, має коротшу на 5,8 см колісну базу та більш пряме кермування.

Базовий GLE350 отримав оновлений 2,0-літровий турбодвигун із чотирма циліндрами. Він розвиває 255 к.с. і 400 Нм, а 48-вольтова м’яка гібридна система може додати ще 23 к.с. Початкова ціна становить $69 850 (близько 3,13 млн грн).

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2027 Mercedes-Benz GLE Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

GLE450 оснащений 3,0-літровою рядною “шісткою” з турбонаддувом та м’якою гібридною системою. Потужність становить 375 к.с., а крутний момент — 560 Нм. SUV розганяється до 96 км/год за 5 секунд, а Coupe — за 4,9 секунди. Ціни стартують відповідно з $76 250 (близько 3,42 млн грн) та $82 750 (близько 3,71 млн грн).

Новим для моделі став GLE500e — плагін-гібрид із 3,0-літровим рядним шестициліндровим двигуном та електромотором потужністю 181 к.с. Сумарна віддача системи досягає 429 к.с. і 681 Нм. Батарея ємністю 25,3 кВт·год забезпечує понад 64 км електричного пробігу, а заряджання постійним струмом із потужністю до 60 кВт займає близько 30 хвилин — від 10% до 80%. Вартість починається з $82 450 (близько 3,70 млн грн).

На вершині звичайної лінійки розташувався GLE580. Він отримав новий 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 530 к.с. і 750 Нм. До 96 км/год автомобіль розганяється за 4,2 секунди. Ціна такої версії стартує з $97 750 (близько 4,39 млн грн).

Новий дизайн і три екрани в салоні

Зовні оновлений GLE можна впізнати за новою світловою графікою з підсвіченою зіркою, іншою решіткою радіатора та задніми ліхтарями у формі зірок. Автомобіль також отримав додаткові чорні пластикові елементи в оформленні кузова.

У салоні Mercedes встановила фірмову систему Superscreen із трьома дисплеями. Водночас GLE зберіг фізичні кнопки керування кліматом та сенсорну панель для роботи з мультимедійною системою.

Центральний екран має діагональ 12,3 дюйма. При цьому широкі рамки та велика кількість вільного простору навколо дисплеїв створюють враження застарілої конструкції. Пасажирський екран також має обмеження: з нього не можна керувати всіма налаштуваннями пасажирського сидіння, зокрема масажем.

GLE отримав нові системи допомоги водієві

GLE отримав 10 камер, п’ять радарних датчиків та 12 ультразвукових сенсорів. У майбутньому Mercedes планує запропонувати систему автоматизованого водіння MB.Drive Assist Pro, яка працюватиме на рівні 2++ та зможе виконувати поїздки за заданим маршрутом.

Запуск системи залежить від законодавчих змін. Після їхнього ухвалення Mercedes планує активувати функцію дистанційно, через оновлення програмного забезпечення.

GLE580 зробив ставку на керованість

Під час тест-драйву найкраще себе показав GLE580. Автор відзначив точне кермування, стабільність у поворотах та ефективну роботу гальм. Опціональна пневматична підвіска E-Active Body Control із системою Intelligent Damper Control може заздалегідь адаптуватися до нерівностей дороги.

Mercedes-Benz GLE580 Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

GLE500e, своєю чергою, виявився найбільш тихим та плавним серед протестованих версій. У повністю електричному режимі він здатен рухатися зі швидкістю до 140 км/год, а під час сильнішого натискання на педаль акселератора підключає бензиновий двигун.

Що змінилося у GLE Coupe

Версія GLE450 Coupe має менше простору для пасажирів другого ряду через похилий дах та коротшу колісну базу. При цьому під час тесту суттєвої переваги в керованості порівняно зі звичайним SUV автор не помітив.

Mercedes-Benz GLE450 Coupe Фото: Logan K. Carter/ Jalopnik

Крім того, у салоні купе було більше шуму від шин та дороги. Водночас 3,0-літрова рядна "шістка" забезпечує розгін до 96 км/год за 4,9 секунди.

Загалом головною перевагою оновленого GLE залишаються двигуни, підвіска та поведінка автомобіля на дорозі. Водночас матеріали салону та мультимедійна система вже не настільки переконливо відрізняють його від значно доступніших моделей.

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