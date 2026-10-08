Безос дал Ferrari неожиданный совет, который через 10 лет превратился в Luce, — Reuters

Глава Ferrari Джон Элканн рассказал, что идею всерьёз заняться электромобилем ему в своё время подсказал Джефф Безос, а дизайн Luce разрабатывали совместно с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом.

Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Беседу о будущем электромобилей Элканн провёл с основателем Amazon ещё в июле 2016 года. Во время прогулки Безос заметил, что, хотя он и не разбирается в автомобилях, хорошо знает сферу инноваций и считает, что Ferrari стоит серьёзно задуматься о создании электромобиля.

Этот разговор в конечном итоге стал одним из толчков к появлению Ferrari Luce — первой полностью электрической модели марки, представленной в мае 2026 года.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Над дизайном автомобиля Ferrari работала совместно с Джонни Айвом и его компанией LoveFrom. По словам Айва, команда сначала почти год изучала историю и культуру Ferrari, прежде чем приступить непосредственно к работе над автомобилем.

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После этого специалисты LoveFrom в Калифорнии и инженеры Ferrari в Маранелло в течение пяти лет совместно работали над проектом.

Одним из принципов Айва при создании Luce стал отказ от чрезмерной зависимости автомобиля от сенсорных экранов. Он считает, что сенсорное управление как основной способ взаимодействия водителя с машиной создает физическую дистанцию между человеком и автомобилем.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

Поэтому в Luce сделали акцент на физических элементах управления и тактильной обратной связи. Это должно обеспечить более непосредственное взаимодействие водителя с автомобилем.

Впрочем, внешний вид электромобиля вызвал неоднозначную реакцию. После премьеры модель стала предметом активных дискуссий в соцсетях, а её необычный дизайн подвергся критике со стороны некоторых пользователей. Часть инвесторов также ставила под сомнение решение Ferrari сделать ставку на электрификацию.

Элканн отметил, что компания не пыталась намеренно создать автомобиль, вызывающий споры. По его словам, критика лишь укрепила Ferrari в убеждении в правильности выбранного направления.

Ferrari Luce Фото: Ferrari

В то же время и Элканн, и Айв обратили внимание на разницу между восприятием Luce на фотографиях и вживую. Айв сказал, что не помнит другого случая, когда реакция людей так сильно менялась после личного знакомства с автомобилем.

На технологической конференции в Турине, где выступили Элканн и Айв, автомобиль был представлен посетителям. К нему выстроились очереди желающих увидеть первый электромобиль Ferrari вживую.

Напомним, ранее Lamborghini представила гибридную модель Temerario Polizia мощностью 907 к. с., созданную специально для полиции Италии.

Кроме того, в августе состоялась премьера самого мощного и самого быстрого суперкара Lamborghini — Revuelto SV, оснащённого силовой установкой мощностью 1065 к. с.