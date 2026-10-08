Безос дав Ferrari несподівану пораду, яка через 10 років перетворилася на Luce, — Reuters

Голова Ferrari Джон Елканн розповів, що ідею серйозно зайнятися електромобілем йому свого часу підказав Джефф Безос, а дизайн Luce створювали разом із колишнім дизайнером Apple Джоні Айвом.

Про це йдеться в матеріалі видання Reuters.

Розмову про майбутнє електромобілів Елканн мав із засновником Amazon ще у липні 2016 року. Під час прогулянки Безос зауважив, що хоча він не розбирається в автомобілях, добре знає сферу інновацій і вважає, що Ferrari варто серйозно замислитися над створенням електромобіля.

Ця розмова зрештою стала одним із поштовхів до появи Ferrari Luce — першої повністю електричної моделі марки, яку представили у травні 2026 року.

Ferrari luce Фото: Ferrari

Над дизайном автомобіля Ferrari працювала разом із Джоні Айвом та його компанією LoveFrom. За словами Айва, команда спочатку майже рік вивчала історію та культуру Ferrari, перш ніж перейти безпосередньо до роботи над автомобілем.

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Після цього фахівці LoveFrom у Каліфорнії та інженери Ferrari в Маранелло спільно працювали над проєктом протягом п'яти років.

Одним із принципів Айва під час створення Luce стала відмова від надмірної залежності автомобіля від сенсорних екранів. Він вважає, що сенсорне керування як основний спосіб взаємодії водія з машиною створює фізичну дистанцію між людиною та автомобілем.

Ferrari luce Фото: Ferrari

Тому в Luce зробили акцент на фізичних елементах керування та тактильному зворотному зв'язку. Це має забезпечити більш безпосередню взаємодію водія з автомобілем.

Втім, зовнішність електромобіля викликала неоднозначну реакцію. Після прем'єри модель стала предметом активних дискусій у соцмережах, а її незвичний дизайн критикували деякі користувачі. Частина інвесторів також ставила під сумнів рішення Ferrari зробити ставку на електрифікацію.

Елканн зазначив, що компанія не намагалася навмисно створити суперечливий автомобіль. За його словами, критика лише посилила переконаність Ferrari у правильності обраного напряму.

Ferrari luce Фото: Ferrari

Водночас і Елканн, і Айв звернули увагу на різницю між сприйняттям Luce на фотографіях та наживо. Айв сказав, що не пам'ятає іншого випадку, коли реакція людей настільки сильно змінювалася після особистого знайомства з автомобілем.

На технологічній конференції в Турині, де виступали Елканн та Айв, автомобіль виставили для відвідувачів. До нього утворилися черги охочих побачити перший електромобіль Ferrari наживо.

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