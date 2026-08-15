Понад 1000 сил і 2,4 с до сотні: дебютував найпотужніший і найшвидший Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto отримав заряджену версію SV. 1065-сильне купе здатне розвинути понад 345 км/год.

Новий Lamborghini Revuelto SV дебютував на автошоу в Монтереї (США) й буде випущений лімітованої серією з 1963 купе (1963 – рік заснування Lamborghini). Про це повідомляється на сайті італійського виробника.

Суперкар отримав обвіс та антикрило Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Revuelto SV зберігає повнопривідну гібридну установку з 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами, проте її віддачу збільшили до 1065 к. с. та 1425 Н∙м.

Потужність гібридної установки збільшили до 1065 сил Фото: Lamborghini

Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а до 200 км/год – 6,7 с. Максимальна швидкість перевищує 345 км/год. Середня витрата пального при цьому відносно невелика – 15 л на 100 км.

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Крім того, суперкар отримав жорсткішу спортивну підвіску з регульованими амортизаторами та нові карбоново-керамічні диски діаметром 420 мм спереду і 410 мм ззаду.

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Салон оздобили алькантарою і карбоном Фото: Lamborghini

Зовнішні зміни покликані покращити аеродинаміку купе. Агресивніший передній бампер, обвіс та антикрило збільшили притискну силу на 80%. Також для Revuelto SV пропонують ковані диски діаметром 20 або 21 дюйм із новими шинами.

Суперкар отримав нові спортивні крісла Фото: Lamborghini

У салоні Lamborghini Revuelto SV встановили нові спортивні сидіння. В оздобленні переважають карбон та алькантара.

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