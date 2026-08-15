Более 1000 сил и 2,4 с до сотни: дебютировал самый мощный и быстрый Lamborghini (фото)

Суперкар Lamborghini Revuelto получил версию SV с повышенной мощностью. Купе мощностью 1065 сил способно развивать скорость свыше 345 км/ч.

Новый Lamborghini Revuelto SV дебютировал на автосалоне в Монтерее (США) и будет выпущен ограниченной серией из 1963 купе (1963 — год основания Lamborghini). Об этом сообщается на сайте итальянского производителя.

Суперкар получил обвес и антикрыло Фото: Lamborghini

Суперкар Lamborghini Revuelto SV сохранил полноприводную гибридную силовую установку с 6,5-литровым бензиновым двигателем V12 и тремя электродвигателями, однако её отдачу увеличили до 1065 к. с. и 1425 Н∙м.

Мощность гибридной установки увеличили до 1065 сил Фото: Lamborghini

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с, а до 200 км/ч — 6,7 с. Максимальная скорость превышает 345 км/ч. Средний расход топлива при этом относительно невелик — 15 л на 100 км.

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Кроме того, суперкар получил более жесткую спортивную подвеску с регулируемыми амортизаторами и новые карбоново-керамические диски диаметром 420 мм спереди и 410 мм сзади.

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Салон отделан алькантарой и карбоном Фото: Lamborghini

Внешние изменения призваны улучшить аэродинамику купе. Более агрессивный передний бампер, обвес и антикрыло увеличили прижимную силу на 80%. Также для Revuelto SV предлагаются кованые диски диаметром 20 или 21 дюйм с новыми шинами.

Суперкар получил новые спортивные сиденья Фото: Lamborghini

В салоне Lamborghini Revuelto SV установлены новые спортивные сиденья. В отделке преобладают карбон и алькантара.

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