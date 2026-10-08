Honda отложила выпуск нового CR-V: популярный кроссовер перенесли на 2027 год

По данным источников в цепочке поставок, Honda перенесла начало производства нового CR-V примерно на три месяца — с конца 2026 года на весну 2027 года. Компания также отказалась от планов выпускать следующий Civic Sedan в Индиане (США).

Об этом сообщает издание Motor1.

По информации Automotive News, производство нового поколения CR-V начнётся в 2027 году. В различных сообщениях в качестве даты начала серийного выпуска называются март или апрель, а производство гибридной версии в США может начаться с мая.

Honda CR-V Фото: Википедия

Honda, как сообщается, также сократила запланированный объем выпуска гибридной модели CR-V в первый год на 6,7 %. Точное количество автомобилей компания не раскрывает. Это может означать, что запуск новой модели будет постепенным, без резкого увеличения производства на старте.

Перенос не должен сразу повлиять на доступность нынешней модели CR-V. Продажи модели в 2026 году остаются высокими, а запасы автомобилей у дилеров, по данным издания, относительно невелики. Это дает Honda возможность дольше продолжать выпуск актуальной версии.

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Параллельно с этим Honda меняет производственную стратегию в Северной Америке. Компания планирует наращивать выпуск гибридных и будущих электромобилей, в частности, переоборудуя несколько заводов в Огайо. В то же время источники не связывают перенос производства CR-V непосредственно с этой стратегией или конкретными техническими проблемами.

Honda CR-V Фото: Flickr

Кроме того, Honda отказалась от планов по выпуску следующего поколения Civic Sedan на заводе в Гринсбурге, штат Индиана. Производство должно было начаться там в мае 2028 года, однако теперь этот план отменен.

В настоящее время седаны Civic для североамериканского рынка продолжают выпускаться в канадской провинции Онтарио. Поэтому решение относительно завода в Индиане касается будущего распределения производства, а не текущих поставок этой модели.

Honda пока официально не подтвердила ни перенос производства нового CR-V, ни отмену планов по выпуску Civic в Индиане. Информация основана на данных источников в цепочке поставок.

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